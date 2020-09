Capire cosa pubblicare su Facebook può essere difficile. Negli anni molti esperti hanno valutato cosa "funziona" su Facebook.

Ma ricorda che Facebook non è una piattaforma "One Size Fits All". Ciò che funziona per una pagina potrebbe non funzionare per un'altra. E viceversa. Devi fare un test per vedere cosa ottiene il miglior coinvolgimento dai tuoi fan.

Detto questo, voglio condividere con te 7 suggerimenti per scrivere dei post su Facebook che dovrebbero aiutarti a ottenere più coinvolgimento dai tuoi fan e dalla tua comunity.



1. Fai una domanda

Ma sii diretto. Non fare domande aperte. Dare alle persone una facile e ristretta scelta di risposte si tradurrà in più commenti e coinvolgimento.

Ecco un esempio:SI o NO: Hai una strategia SEO per la tua pagina Facebook?

Ottimo esempio di porre una domanda con solo 2 risposte tra cui scegliere.



2. Sii breve

Con sempre più pagine e persone che si seguono la time-line per molti è molto affollata su Facebook. E la maggior parte delle persone tende a scorrere rapidamente i post e non leggerà i post prolissi.

Ecco perché consiglio 50-120 caratteri. L'esempio nell'esempio sopra è anche un ottimo esempio per questo. Breve, semplice e diretto al punto.



3. Inserire un chiaro invito all'azioneDire alle persone ESATTAMENTE cosa fare.

Non che le persone siano stupide (beh, forse alcune lo sono) ma l'esperienza dice che se dai alle persone una piccola spinta e una direzione chiara, vedrai dei risultati.

"Fai clic su Mi piace se sei d'accordo e Commenta se non lo sei" - o qualcosa di simile. Dare indicazioni alle persone non è una brutta cosa, ma non farlo in ogni post.

La migliore in assoluto rimane sempre una domanda costruttiva o indicativa: "Come lo chiameresti?" o "Cosa vuoi personalizzare?"



4. Offri solo alcune informazioni preziose

Dai loro quel tanto che basta per invogliarli a intraprendere un'azione.

Il tuo obiettivo su Facebook (e altri social network) è spesso quello di portare le persone al tuo sito web. Il raggiungimento di tale obiettivo richiede di fornire ai lettori un motivo per fare clic sul collegamento.

Quindi non fornire loro tutte le informazioni nel tuo post, perché in tal caso non è necessario che facciano clic sul tuo collegamento.

Ecco un buon esempio:Ecco perché sono andato a Parigi (la mia intervista su France Culture)

S dà una rapida informazione per cui si è andati in Francia e poi un link. Geniale!



5. Inserire un collegamento

Se stai chiedendo alle persone di fare qualcosa con una call-to-action, assicurati di fornire un collegamento dove vuoi che vadano (sito, app, ecc.).

Di seguito è riportato un ottimo esempio di una APP, in cui fanno una domanda diretta e poi danno una soluzione e si collegano al loro account Pinterest. È un ottimo uso di inviti all'azione e di indicazioni chiare.

Hai bisogno di idee per il design per un concorso o una promozione? Segui la nostra bacheca Pinterest! Viene continuamente aggiornata con gli utenti che fanno ottimi lavori con le nostre app!http://pinterest.com/link-pinterest-app/

Viene fatto un ottimo lavoro, dando un motivo per fare clic sul collegamento.



6. Sii positivo

Le persone rispondono e tendono a condividere di più quando il post parla di qualcosa di positivo. A nessuno piace un pessimista! A meno che non sia cinismo da humor.

Gli elementi che ottengono il maggior numero di condivisioni su Facebook tendono ad essere quelli che sono positivi, stimolanti e/o divertenti. Le persone potrebbero essere d'accordo con i tuoi sentimenti negativi, ma tratterranno i Mi piace, i commenti e le condivisioni perché non vogliono essere percepiti come negativi.

Personalmente sono caduto nella trappola negativa alcune volte. E lascia che ti dica che sebbene possa esprimere i tuoi sentimenti al momento, a lungo andare ti fa sembrare un coglione.



7. Pubblica un'immagine

Consiglio di pubblicare un'immagine l'80-90% delle volte, se non sempre. Storicamente le foto hanno il peso maggiore nell'algoritmo di EdgeRank su Facebook. Inoltre, le persone hanno maggiori probabilità di condividere post con foto.



Con il contributo di TS1 di Marco Franceschi