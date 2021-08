Anche questa estate non manca l'incendio monstre in California. Si chiama Dixie e sta interessando il nord dello Stato americano dove, attualmente, sono in corso ben 11 incendi, anche se di proporzioni più ridotte.

Le fiamme di Dixie sono iniziate il 13 luglio e da allora hanno devastato più di 198.000 ettari, 2,5 volte un'area pari alla città di NewYork, finendo per diventare, ad oggi, il secondo più grande incendio mai verificatosi nello Stato.

Finora sono quattro i dispersi, migliaia le persone evacuate e altrettante che stanno per esserlo nella contea di Pumas, mentre 5mila vigili stanno lottando per arginare l'avanzata del fuoco.

Dixie, dopo aver praticamente distrutto Greenville mercoledì scorso, adesso sta minacciando la cittadina di Crescent Mills, distante cinque chilometri a sud-est di Greenville.

Anche in California, come in Grecia, le autorità attribuiscono al cambiamento climatico le dimensioni dell'incendio, il cui propagarsi è favorito dal caldo secco, provocato dalle alte temperature che nei prossimi giorni si prevede possano avvicinarsi fino ai 40°.





Crediti immagine: twitter.com/ajplus/status/1424795361361674244