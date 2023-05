Il Protecting Kids on Social Media Act è un disegno di legge bipartisan presentato al Senato degli Stati Uniti che prevede il divieto per i minori di età inferiore ai 13 anni di utilizzare i social media e richiede il consenso dei genitori per la creazione di un account per gli adolescenti tra i 13 e i 17 anni.

Nel disegno di legge, inoltre, è presente anche il divieto alle società di social media di consigliare contenuti agli utenti di età inferiore ai 18 anni. Il disegno di legge darebbe alla Federal Trade Commission e ai procuratori generali dei singoli Stati l'autorità di far rispettare il limite di età.

Sia il senatore repubblicano Tom Cotton dell'Arkansas che il senatore democratico Brian Schatz delle Hawaii, entrambi genitori, ritengono che il disegno di legge possa essere approvato con successo.

Secondo i senatori, ci sono studi che suggeriscono un potenziale legame tra l'uso dei social media e la salute mentale. Alcune piattaforme di social media hanno dichiarato di avere già misure di salvaguardia per proteggere i minori, ma hanno dichiarato di essere disposte a lavorare con i legislatori per trovare soluzioni migliori.