28/09/2017 21:43 - Abbattuto l’ultimo diaframma del lotto Tulfes-Pfons della ‘galleria di base’ del Brennero, realizzato in Austria da Salini Impregilo in raggruppamento con Strabag. La galleria, il collegamento… (lucafe)

31/10/2017 21:32 - Da mercoledì 1 novembre e fino al 31 ottobre 2018 all’interno della ZTL “Fascia Verde” del del PGTU (Piano Generale Traffico Urbano) sarà in vigore il divieto di accesso e di circolazione ai vicoli… (VIGNACLARABLOG.IT il primo quotidiano on-line di Roma Nord)

IRAN: Cosa c’è dietro le proteste. La lotta di potere tra gli ajatollah

04/01/2018 16:28 - Le proteste che stanno avendo luogo in queste settimane in Iran non sono la semplice espressione del malcontento della popolazione, dietro di esse si cela una lotta di potere tra ajatollah moderati e… (claudialepo)