Un romanzo sul mito del successo nell'Italia di oggi

Ritrovarsi famosi quasi per caso, per una circostanza legata alle dinamiche del web. Accade a Stefano B., il protagonista del romanzo "Un accordo maggiore in sottofondo": giovane e ingenuo musicista per hobby, un giorno incontra un successo inatteso con una stravagante canzone, scritta e pubblicata online quasi per scherzo.

Per il ragazzo sembra realizzarsi un sogno: un'etichetta discografica si interessa a lui e gli fa una proposta contrattuale.

Ma il successo a volte è fatto sia di luci che di ombre; Stefano dovrà decidere se attenersi a un disegno soffocante o tentare una rischiosa ribellione, alla ricerca di sé e della felicità.

Il romanzo dello scrittore versiliese Ugo Cirilli, oltre a toccare tematiche attuali (l'ossessione per il successo, il ruolo dei social e del web nella notorietà) ha una particolarità. Contiene un esperimento d'incontro tra parole e note: attraverso i codici QR il lettore potrà ascoltare due brani musicali di Stefano, realizzati in realtà dall'autore e "nascosti" sul web.

Edito da CTL Editore di Livorno e dal giornale web Toscana Today nella collana "Luci della notte", "Un accordo maggiore in sottofondo" è arrivato nelle prime librerie: la "Libreria del Forte" di Forte dei Marmi (LU) e la libreria "La Vela" di Viareggio (LU).

Si trova inoltre nei principali online store dedicati ai libri.