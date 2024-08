Botter, l’azienda vinicola parte del Gruppo Argea, tra i principali esportatori di vino italiano, ha affrontato un percorso di Lean Digital Manufacturing insieme alla Bonfiglioli Consulting per entrare ufficialmente ed efficacemente nel mondo dell’Industria 4.0: sostenibilità e sicurezza al centro della trasformazione.



Il percorso di Botter nel lean manufacturing

È stato grazie al supporto della Bonfiglioli Consulting, società italiana di consulenza con oltre 50 anni di esperienza e guidata dalla filosofia “lean thinking”, che il produttore vinicolo Botter S.p.A. si è rafforzato nel mondo dell’Industria 4.0. Merito di un percorso o, come preferisce chiamarlo la società di consulenza, “living experience”, volto a implementare un sistema di misura delle performance per ridurre gli sprechi e aumentare la flessibilità del modello logistico-produttivo, ma anche a comprendere il ruolo strategico della sostenibilità e della sicurezza in un’azienda moderna. Con un approccio organizzativo orientato al miglioramento continuo strutturato attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione inter-funzionale delle risorse, la formazione continua e l’applicazione degli strumenti lean, l’azienda produttrice di vini è così riuscita ad aumentare il valore del proprio business. I risultati? +15% di produttività e -30% nei tempi di set-up. Un miglioramento significativo sotto il profilo del servizio offerto al cliente.



Le aree di interesse del progetto per Botter

Sono state quattro le direttrici di miglioramento su cui è stato incentrato il progetto per Botter: produzione, supply chain, organizzazione, strumenti. Da un lato, si è dunque lavorato sui processi relativi alla produzione e alla supply chain, applicando i principi e gli strumenti del metodo messo a punto dalla Bonfiglioli Consulting per migliorare le performance. Dall’altro, si è invece operato sulle risorse, coinvolgendole in programmi di formazione dedicati, con alcune di loro impegnate nella certificazione Lean Six Sigma, un metodo che mette insieme l’attenzione per la riduzione degli sprechi e l’approccio esplorativo basato sull’interpretazione statistica dei dati. Con il 40% del personale aziendale coinvolto, è stato possibile aumentare la motivazione e il senso di appartenenza, e ridurre i tempi di set-up produttivo del 30%. L’introduzione di un MES (Manufacturing Execution System) ha invece consentito l’incremento della produttività nell’ufficio commerciale, con una conseguente crescita del 15% della produttività complessiva.