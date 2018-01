I cachi, un frutto delizioso che sa essere anche pericoloso

Conosciamo tutti i cachi - questi frutti davvero preziosi per la nostra salute. Chiamati anche kaki o loti, i cachi hanno una storia antichissima e sono originari dalla Cina e dal Giappone, ma oggigiorno vengono coltivati anche in Italia, soprattutto in Sicilia.

Questi frutti dal colore acceso e dalla polpa dolce vantano moltissime proprietà benefiche, ma non tutti sanno che i cachi andrebbero consumati con molta moderazione e, in alcuni casi, bisognerebbe stare particolarmente attenti.

Infatti, oltre ad intolleranze e reazioni allergiche, i cachi possono provocare stipsi, diarrea, abbassare la pressione, aumentare i livelli di glucosio nel sangue, fino a causare la formazione di calcoli nello stomaco.