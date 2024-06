Il brano dell’artista sugli stores digitali e dal 21 giugno nelle radio.

“Tremo” è il nuovo singolo del cantautore Freddo, sui principali stores digitali e dal 21 giugno nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile e ben strutturata dagli arrangiamenti attuali, di tendenza che evidenziano la personalità di Freddo, figlia di una maturità artistica raggiunta a pieni voti nonostante la sua giovane età. Interpretazione vocale genuina e sincera che scivola sulle melodie che entrano in testa sin dal primo ascolto. Brano elegante dalla forte ispirazione old style che tanto manca nelle classifiche italiane. “Tremo” è forse il brano più personale di Freddo: un singolo dolce, malinconico e allo stesso tempo crudo e schietto. “Tremo” abbraccia tutti e ha l’intento di scaldare l’anima di chi ha poco di cui sorridere in un’esistenza di stenti.

“La vita è un attimo, eppure la sofferenza ci sembra perpetua, interminabile. C’è spazio per la felicità? Assolutamente no, però ognuno, a modo suo, può ritagliarsi dei momenti di distrazione dal dolore, attraverso le proprie passioni, l’arte e, perché no, attraverso la musica.” Freddo

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/artist/12EJSKB05rRMKDFtaHZzyo?si=7DyB_HAXTHq7xSO_upR-eA

Storia dell’artista

Freddo, pseudonimo di Dario Zompi, è un autore classe 2002 originario di Castrocielo (FR). Sperimenta e ricerca sonorità sempre differenti da unire a testi impegnati, che vanno dalla denuncia sociale a riflessioni introspettive sulla natura umana e sulla psiche dell’uomo. Oggi si chiamerebbe musica pesante.

Instagram: https://www.instagram.com/freddo_srzn/

YouTube: https://www.youtube.com/@freddo_srzn

TikTok: https://www.tiktok.com/@freddo_srzn