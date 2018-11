East Market raddoppia, due date a dicembre per un Natale nel segno del vintage

L'edizione natalizia di East Market si fa in due: il mercatino vintage milanese gratuito dedicato alla vendita, allo scambio e all'acquisto sarà aperto domenica 2 e domenica 16 dicembre per lo speciale periodo natalizio. Tantissime idee regalo e gli oggetti più originali per un natale nel segno del vintage.

300 espositori, sempre scelti tra collezionisti di modernariato e vintage, artigiani, artisti, grafici e designer da tutta Italia. Tutti con un comune denominatore: sono rigorosamente selezionati dallo staff di East Market, elemento che fin dall’inizio ha caratterizzato il market e ne è diventato un punto di forza.

Le categorie merceologiche presenti sono prevalentemente vintage, collezionismo, modernariato, usato, pulci, design e artigianato. Gli oggetti più frequenti: abbigliamento e accessori, scarpe e borse, cd e dischi, mobili e complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, artigianato, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora.

Tra gli espositori di domenica 2 dicembre ci saranno: Sara's Paper da Verona che recupera riviste originali degli Anni '40 e '50 creando borsette, portaocchiali, portamonete e molto atro. Attraverso una procedura fatta a mano che rende impermeabile la carta, rende le sue creazioni resistenti, durature e adatte a svariati usi. Spazio all'Oriente con Vintage Flea di Kay, che porta una selezione di kimono originali giapponesi, artigianato, maschere, libricini rilegati e lampade intrecciate dal Sol Levante. Il mercatino di Laura & Sara che raccoglie numerosi oggetti vintage tra cui porcellane, addobbi, bicchieri e molto altro.

Una speciale vynil area con decine di collezionisti di dischi in vinile, dvd, cd e musicassette. Oltre diecimila pezzi tra con la migliore selezione di dischi per ogni genere musicale con originali LP 33, 45 e 78 giri, picture disc, gatefold, flexi, 380 gr e rarità dal rock al rap, dal jazz al pop. Videogame area con cabinati e console vintage originali, dove giocare tutto il giorno come in una vera sala giochi d'altri tempi.

All'interno sarà presente un corner principale chiamato sempre East Market Diner, dove si troverà la caffetteria, la bakery, due bar e sei punti birra. Il menù internazionale è ampliato con Hot Dog, Pulled Pork, Bun e Burritos oltre ai consueti Jerk Chicken, Burgers e molto altro. Nella parte esterna il food market con vari truck sempre con offerta di cucina internazionale senza dimenticare la cucina italiana e molte proposte per vegani, celiaci e kids, completati da numerosi punti birra.

Come da tradizione East Market si distingue per un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi articoli e idee mai viste prima. DJ set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato a cura di DJ Henry, e ancora East Market Shop, il corner dove è possibile acquistare il merchandise ufficiale di East Market tra magliette, tazze e gadget.





Tutte le informazioni e le novità sono su

facebook.com/eastmarketmilano

eastmarketmilano.com

instagram.com/eastmarketmilano



East Market

domenica 2 dicembre

dalle 10 alle 21

via Mecenate, 84 – Milano

Infoline +393920430853

Ingresso libero