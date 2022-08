All’interno della trentaduesima edizione della Sagra dell’Acciuga si è svolta la decima edizione del concorso di bellezza “Miss Candy VIP”, che il patron Giuliano Castorina, dopo tre anni di stop forzato per la pandemia, ha riportato in auge per offrire lustro e ribalta alle varie concorrenti suddivise rispettivamente nelle categorie Miss, Over e Baby.

È il coreografo Enzo Ignoto a spiegare con professionalità e soddisfazione il ritorno dell’importante manifestazione: “Sono sicuro che pian piano sia le gare di bellezza, sia le sfilate ritornino al loro antico splendore. – ha spiegato Enzo Ignoto – Ravviso molto entusiasmo fra le ragazze, che fra loro rinnovano o costituiscono meravigliosi rapporti di amicizia. Esse si stanno preparando anche psicologicamente, giacché le vedo emotivamente cariche ed entusiaste e soprattutto con un’immensa voglia di emergere personalmente e settorialmente”.

Hanno condotto la serata Chiara Leotta ed Arianna Castorina, la quale si è anche cimentata nel canto esibendosi in alcune cover di autori italiani ed internazionali. Le concorrenti sono state valutate da una giuria di personaggi dello spettacolo, moda, cinematografia e della società civile.

Di particolare rilievo sono stati gli interventi di alcuni ospiti, quali Irene Randis, che ha esortato le partecipanti a non demordere mai nel realizzare i propri sogni; l’attrice Antonella Barbera, la quale ha descritto le qualità artistiche fondamentali per essere protagonisti nel settore teatrale e cinematografico; Angela Mori e Giovanna Sciuto, che hanno parlato di lotta all’anoressia ed alla bulimia. Di particolare rilievo costruttivo è stato l’intervento dell’attore Giacomo Di Simone: egli dapprima ha parlato di ciò, che ha realizzato in passato, avendo partecipato al film “Io & mia figlia” per la regia di Ruggero Deodato, opera trattante il tema sociale della violenza sulle donne.

Per due anni consecutivi ha partecipato alla piattaforma televisiva Sky nonché ad alcuni spot pubblicitari; infine ha parlato del suo cortometraggio dal titolo “Appesi ad un (senza) filo”, opera dall’immenso valore sociale, giacché tratta dell’uso scorretto di telefonini e smartphone durante la guida.

Giuliano Castorina, presidente dell'agenzia “Candy VIP Models”, ha anche lui soffermato l’attenzione sulla problematica delle violenze domestiche perpetrate ai danni delle donne annunciando dei progetti atti a sensibilizzare l’opinione pubblica. I tre momenti moda in abito casual, elegante e moda mare sono stati intervallati dalle performance di molti artisti dalle elevate qualità canore: Salvator Luengo ha interpretato la cover di Irina Rimes dal titolo “Ba, ba, ba”; Odarroc ha invece eseguito un medley di successi anni ‘90 nonché il successo dei Kunsertu dal titolo “Mokarta”; Jennifer Leocata ha eseguito “Je me casse” di Destiny; Francesca Puccio ha interpretato “At last” di Etta James e “Volami nel cuore” di Mina.

Degna di rilievo per il suo elevato contenuto sociale è il brano di Riccardo Pappalardo, meglio conosciuto con lo pseudonimo di “Poema”, il quale ha cantato l’inedito “Nati a Sud”, pezzo realizzato insieme a Davide Arezzi, che denuncia lo stato di degrado nelle realtà del Sud Italia e la voglia di riscatto nei suoi abitanti.

Dal vaglio della giuria sono stati emessi i seguenti verdetti: nella categoria “Baby Teenagers” seconda piazza per Jasmine Calvagna, primo posto per Michelle Angel Cavallaro. In quella “Over” seconda posizione ad Agata Pulitano, primo per Antonella Greco. Nell’ambìta categoria “Miss” terzo posto a Clara Consiglio, secondo a Maira Quironi, mentre si è aggiudicato il titolo di “Miss Candy VIP 2022” Clara Speciale.

Felicissima per l’affermazione, Clara Speciale, 36 anni, di Catania non ha celato le proprie soddisfazioni: “Sono sempre emozioni forti e belle, che accendono l’anima di positività ed autostima”. Antonella Greco, 41 anni, di Aci Sant’Antonio (CT), è oltremodo contenta: “Non me l’aspettavo, vista la concorrenza di altre belle ragazze”.

Entusiasta della fascia nonché raggiante per la valorizzazione ottenuta è Isabella Pulvirenti, trentunenne di Belpasso (CT), classificatasi quarta nella categoria “Miss”: “Serata piacevole con ragazze molto espressive, con cui mi sono divertita molto. La fascia attribuitami dalla giuria mi ripaga di tanti sacrifici. Ho svolto diversi lavori nella mia vita e coltivo molteplici progetti di vita, che auspico possano trovare splendido coronamento”.

Per Maira Quironi, 28 anni, di Catania, modella e fotomodella è stato un evento carino, che le ha permesso di conoscere tanta bella gente. A ricordo del prestigioso evento ha contribuito il valido servizio del fotografo Marco Ferrara, intervenuto anche in qualità di partner “Sikania Network”, produzione cinematografica, divulgazione eventi e programmi televisivi.