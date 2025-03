È scomparso all'età di 60 anni Giovanni Paoli, giornalista e figlio primogenito del celebre cantautore Gino Paoli.

Giovanni è deceduto venerdì 7 marzo presso l'unità coronarica dell'ospedale Niguarda di Milano, a seguito di un infarto. La notizia è stata diffusa oggi dalla famiglia attraverso l'agenzia ANSA.

Nato a Genova nel 1964 dal matrimonio tra Gino Paoli e la sua prima moglie, Anna Fabbri, Giovanni aveva inizialmente intrapreso la carriera musicale, suonando nella band che accompagnava il padre durante i concerti.

Successivamente, aveva deciso di dedicarsi al giornalismo, collaborando con diverse testate. Tra queste, "TV Sorrisi e Canzoni" e "Chi", diretto da Silvana Giacobini.

In seguito, aveva accettato l'offerta di Luciano Regolo, già collega a "Chi", per lavorare come caporedattore a "Novella 2000". Giovanni lascia la compagna Stefania e la figlia Olivia.