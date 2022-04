Continua la Stagione 2022 degli Anime al Cinema, un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit. Il secondo appuntamento dell’anno è con SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE THE MOVIE, ARIA OF A STARLESS NIGHT, in arrivo nelle sale in aprile.

Dalla serie che ha venduto oltre 26 milioni di copie in tutto il mondo

dando vita a un fenomeno globale con numeri da capogiro.

Il film è prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako Kōno, con il design dei personaggi di Kento Toya e la musica di Yuki Kajiura, mentre Yasuyuki Kai dirige le scene di azione. La serie di romanzi di SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE è stata lanciata nel 2012 come una rivisitazione dei romanzi originali di Kawahara di Sword Art Online, che descrivono il viaggio di Kirito e Asuna attraverso il castello fluttuante di Aincrad dall’inizio, piano per piano.

Trailer

Sword Art Online, la serie di light novel scritta da Reki Kawahara e illustrata da abec, ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo: circa 26 milioni di copie dei volumi sono state stampate in diversi paesi, tra cui Giappone, Cina, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada e Regno Unito, mentre il ricchissimo merchandising comprende, tra gli altri, videogiochi, manga, costumi e spade. Per l’adattamento anime, premiato come miglior serie televisiva del 2012 al Tokyo Anime Award, sono state già realizzate 4 stagioni, un film e uno speciale.

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID. Dopo SWORD ART ONLINE PROGRESSIVE THE MOVIE, ARIA OF A STARLESS NIGHT, il prossimo appuntamento sarà quello con LA FORTUNA DI NIKUKO (16, 17, 18 maggio 2022).

Sale Nexo Digital: nexodigital.it |

ATTENZIONE:

Nell’ambito delle misure anti Covid, si ricorda che è obbligatorio essere in possesso del Green Pass per partecipare alla proiezione cinematografica e che, per accedere alla sala, è necessaria la prenotazione preventiva del proprio posto

Ricordiamo che all’interno della sala sarà obbligatorio indossare la mascherina.

Vi segnaliamo inoltre che all’ingresso verrà misurata la temperatura che non dovrà superare i 37.5°.



_©Angelo Antonio Messina