La Giunta municipale, su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici Santi Romagnolo in data odierna ha approvato tre progetti esecutivi immediatamente cantierabili per circa due milioni di euro, finalizzati all’efficientamento energetico delle scuole materne Ciantro e Bastione e per Palazzo D’Amico, in modo da perseguire l’obiettivo della riduzione dei consumi d’energia primaria favorendo l’utilizzo di fonti energetiche per l’autoconsumo.

“La progettualità – spiega Romagnolo – verrà trasmessa entro lunedì all’Assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità nell’ambito dell’avviso pubblico esplorativo emanato con D.D.G. n. 537 del 07.03.2024 con l’intento di reperire la relativa copertura finanziaria”.