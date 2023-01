CAMPANIA – (Ernesto Genoni) - Una immensa commozione ha attraversato l’Italia e non solo, per la prematura scomparsa di Fratel Biagio Conte, il missionario laico che ha dedicato la sua vita alla carità, combattendo battaglie con la forza della Fede e delle parole, realizzando con “Missione di Speranza e Carità”, a Palermo come in Sicilia, numerose strutture che oggi accolgono centinaia di poveri.

Il reportage, che racconta di Fratel Biagio, andrà in onda domani, domenica 29 gennaio, su Rai 3, ore 12.25, raccontando i suoi pellegrinaggi in giro per l'Europa, le sue parole in difesa degli ultimi. Il servizio trasmesso nel corso della rubrica “Mediterraneo”, è della redazione TgrSicilia. “Mediterraneo”, tratta di attualità internazionale, con i popoli, la storia, la cultura, i volti del Mare Nostrum.

La trasmissione sarà visibile anche in diretta streaming e differita al seguente indirizzo: www.rainews.it/tgr/rubriche/mediterraneo .