Il documentario Still: A Michael J. Fox Movie sulla vita del famoso attore e attivista Michael J. Fox, e su come abbia affrontato la sua malattia, si conferma leader di quest'anno per la categoria Best Documentary ai prossimi Oscar dopo aver conquistato ben 5 Critics Choice Documentary Awards tra cui Miglior documentario e Miglior regia.

Salgono le quotazioni poi non solo per American Symphony, il doc sul cantautore e pianista statunitense, Jon Batiste e la sua compagna di vita, Suleika Jaouad, attraverso un anno di alti professionali e bassi personali, ma anche per 20 Days in Mariupol, scelto anche dall'Ucraina per la competizione internazionale, incentrato sul racconto di una squadra di giornalisti ucraini intrappolati nella città assediata di Mariupol mentre cercano di documentare le atrocità della guerra.

Tra i doc da tenere d'occhio spicca Silver Dollar Road prodotto da Viola Davis, su una famiglia afroamericana della Carolina del Nord che per decenni è stata perseguitata da spietati costruttori terrieri che cercavano di accaparrarsi la loro proprietà sul lungomare.