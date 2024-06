Stanchi del solito tiramisù al piatto? Ecco l'idea che fa per voi: il tiramisù allo stecco, un dessert fresco, divertente e perfetto per stupire i vostri ospiti!

Perché scegliere il tiramisù allo stecco?

Pratico e monoporzione: Ideale per un buffet, una festa di compleanno o un semplice snack.

Freschezza garantita: Perfetto per le giornate calde, si conserva facilmente in freezer.

Un gusto tutto nuovo: La forma dello stecco lo rende più divertente da mangiare e il freddo esalta i sapori del caffè e del mascarpone.

Facile da personalizzare: Potete variare la ricetta con diversi ingredienti, come frutta fresca, granella di nocciole o cioccolato fuso.

Come prepararlo?

La preparazione del tiramisù allo stecco è davvero semplice: vi basterà preparare la classica crema al mascarpone, inzuppate i pavesini nel caffè e disporli su degli stampini per gelato. Una volta congelati, decorate i vostri stecchi con cioccolato fondente, oppure cacao amaro in polvere e granella di nocciole.