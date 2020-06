Da questo primo anno della Giunta Romizi II° chiaramente si è percepito, da come la politica comunale sta operando, che tutte le forze (per intenderci di destra e di sinistra indiscriminatamente) fanno vedere da subito, senza possibilità di equivoci, dove vogliano mirare; non certo agli interessi dei cittadini, mettendo in atto una movimentazione inutile per una politica sociale che scivola sempre maggiormente nel futile e nell’inconsistente, la quale, rispecchia solo degli obbiettivi adatti a mettere in evidenza la necessità di una visibilità personale e di partito e mettendo decisamente in secondo piano le vere esigenze dei cittadini.

Temi come la sicurezza personale e sociale, lo spaccio di droga, la prostituzione, in degrado e deterioramento del verde, vengono solo sfiorate e discussi con progetti inadeguati, senza la pur minima volontà di porre in essere concreti provvedimenti che ne cambino il corso degli eventi.

Giampiero Tamburi (Perugia: Social City)