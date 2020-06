Dopo una terrificante primavera trascorsa in lockdown e un inizio estate fatto di proteste nelle strade, le cose potrebbero peggiorare molto in autunno.

Negli Stati Uniti, più di 40 milioni di persone hanno perso il lavoro negli ultimi mesi, nel rallentamento economico più rapido e più profondo mai registrato. Più della metà delle famiglie a basso reddito ha registrato una perdita di guadagno. I numeri sono impressionanti, ma le cose sono sulla buona strada per andare molto, molto peggio.





La metafora dell’aeroplano per capire come stanno le cose negli Stati Uniti

Potremmo paragonare l'economia USA ad un jumbo-jet in costante planata dopo che entrambi i suoi motori si sono spenti. Tra circa sei settimane, probabilmente, potrebbe esserci lo schianto.

Ciò che l’ha tenuto in aria finora è uno straordinario sforzo di soccorso del governo. Nella maggior parte degli Stati, gli sfratti sono stati temporaneamente vietati, impedendo una crisi di senzatetto di massa. La maggior parte dei pagamenti dei prestiti studenteschi è stata sospesa, eliminando una delle maggiori spese mensili ricorrenti che milioni di persone affrontano. Alle banche è stato ordinato di concedere ai propri clienti una pausa di sei mesi sui pagamenti dei mutui, se richiesto.

Ancora più importante, il reddito delle famiglie è aumentato drasticamente ad aprile, poiché centinaia di miliardi di dollari in salari persi sono stati sostituiti da trilioni di spese pubbliche. Il governo ha inviato oltre 159 milioni di incentivi fino a 1.200 dollari per adulto (di più se si hanno figli) e oltre 20 milioni di disoccupati sono diventati eleggibili per ulteriori 600 a settimana in sussidi di disoccupazione federali. Il risultato, secondo Bloomberg, è stato il più grande aumento mensile del reddito familiare mai registrato.



Un tasso di risparmio nazionale ad un livello altissimo

Quindi il tasso di risparmio nazionale – la quota di reddito delle persone che viene risparmiata anziché spesa – ha raggiunto il 33%, il livello più alto mai registrato. Nello stesso mese in cui abbiamo raggiunto la peggiore disoccupazione di massa nella memoria vivente, gli americani hanno risparmiato un totale di 6,15 trilioni di dollari, in aumento di 4 trilioni rispetto al mese precedente.



Arriverà la resa dei conti con la fine dei sussidi?

Il 31 luglio, i pagamenti della disoccupazione federale da 600 dollari destinati ai disoccupati ogni settimana finiranno e non vi è alcun segno che saranno sostituiti con qualcosa di altrettanto generoso. Quindi il reddito per decine di milioni di famiglie è probabile che si polverizzi ad agosto.



Ciò coinciderà con gli sfratti che ritorneranno dopo essere stati messi in attesa per mesi.

I pagamenti su milioni di prestiti studenteschi in pausa ricominceranno all’inizio di ottobre; gli oltre 4 milioni di proprietari di case che hanno ricevuto una pausa di sei mesi sulla loro ipoteca dopo i licenziamenti di massa di aprile dovranno ricominciare a pagare alla fine di ottobre.

Bisogna capire se l’economia degli Stati Uniti si riprenderà più rapidamente di quanto possano farlo le bollette; le proiezioni del governo federale prevedono che la disoccupazione rimarrà spaventosamente alta anche nel prossimo anno, anche quando le persone torneranno al lavoro man mano che i blocchi verranno revocati.

E in tutta l’economia, i grandi datori di lavoro useranno questo momento come una sorta di pulsante di reimpostazione della forza lavoro – un’opportunità per ripensare a chi sarà dentro e chi fuori. Secondo alcune stime, oltre il 40% di tutte le perdite di posti di lavoro negli ultimi mesi potrebbe essere permanente, non temporaneo.