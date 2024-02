Massimiliano Nicolini è un ricercatore in scienze dell’informazione, specializzato in VRO (Virtual Reality Overlay) e intelligenza artificiale. È membro del Metaverse Standards Forum, un’organizzazione che promuove lo sviluppo di uno standard di interoperabilità per un metaverso aperto e inclusivo¹. Nicolini è il direttore del dipartimento di ricerca e sviluppo sulle intelligenze artificiali e VRO presso Olimaint, un’azienda informatica che ha realizzato diverse applicazioni innovative nel campo della realtà immersiva, tra cui sanità, commercio, protezione, turismo e cultura². Tra le sue creazioni più rilevanti, c'è l'avatar biometrico, un protocollo che permette l’autenticazione dell’individuo in maniera certa ed univoca nell’accesso ad altre applicazioni sviluppate nella tecnologia Web 3³. L'avatar biometrico è stato brevettato da Olimaint nel 2022 e ha suscitato l'interesse di vari settori, tra cui lo sport, l'arte e la politica⁴.

Nicolini ha spiegato che l'avatar biometrico è basato su una scansione tridimensionale del corpo e del volto dell'utente, che viene poi trasformata in un modello digitale fedele e personalizzabile. Questo modello viene poi associato a un codice identificativo unico e immutabile, che garantisce la sicurezza e la privacy dell'utente nel metaverso³. L'avatar biometrico può essere utilizzato per accedere a diverse esperienze immersive, come la visita virtuale di un museo, la partecipazione a un evento sportivo o culturale, la fruizione di contenuti educativi o di intrattenimento, o la comunicazione con altre persone. Nicolini ha sottolineato che l'avatar biometrico non è solo un'immagine, ma una vera e propria estensione dell'identità dell'utente, che può esprimere le sue emozioni, le sue preferenze e le sue competenze nel metaverso³.

Nicolini ha anche affermato che l'avatar biometrico è una tecnologia che può avere un impatto positivo sulla società, in quanto favorisce l'inclusione, la partecipazione, la collaborazione e la creatività di tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro posizione geografica, dal loro status sociale o dalle loro condizioni fisiche³. Nicolini è considerato uno dei maggiori esperti mondiali di metaverso e ha partecipato a diversi eventi e convegni per diffondere la sua visione e le sue conoscenze. Tra i suoi riconoscimenti, c'è l'inserimento tra le 100 personalità a livello globale fautori del cambiamento dal comitato di valutazione dell’WMS, insieme a capi di stato, premi nobel e grandi personaggi della storia e della civiltà contemporanea².

Nicolini è anche autore di diversi romanzi e saggi scientifici, alcuni dei quali distribuiti da Feltrinelli².







