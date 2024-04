Si è chiusa una giornata leggermente positiva per le borse europee, che sembrano non spaventarsi di fronte all'escalation di tensione in Medio Oriente, e ricevono un impulso dal dato sulla produzione industriale della Eurozona, risultato più alto delle aspettative. La borsa di Milano chiude con un guadagno dello 0,5% . Rialzi moderati anche nel resto d'Europa.