L’11 settembre si erano recati a un summit a Kiev il segretario di Stato USA Antony Blinken e il ministro degli Esteri britannico David Lammy. Con Zelensky e col suo nuovo ministro degli Esteri Sybiha avevano parlato della possibilità di concedere l’uso dei missili a lungo raggio per colpire in profondità il territorio della Federazione Russa.

La notizia di questa eventualità aveva immediatamente scatenato la reazione di molti soggetti internazionali.

Il presidente russo Putin ha chiarito la posizione di Mosca sulla risposta che sarebbe arrivata e sui motivi alla base di essa. Gli esponenti di Italia e Germania, a loro volta, hanno precisato i contorni della posizione dei rispettivi Paesi. Hanno prevalso il timore di un’eescalation e di uno sfascio definitivo della situazione, o per meglio dire hanno vinto la prudenza e la lungimiranza. Così, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha spiegato che l'Italia non ha mai autorizzato l'utilizzo del suo materiale militare al di fuori dell'Ucraina.

In questo modo ha confermato quanto detto un paio di settimane fa, quando aveva commentato l’intraprendenza bellica dell’Alto commissario UE Josep Borrell. In quell’occasione aveva precisato che l’Italia sta con l’Ucraina, ma ciò non implica affatto essere in guerra con la Russia:

“Che autorizzazione diamo, a bombardare Mosca? Quale sarebbe il limite? Senza propaganda, bisogna essere seri, evitando ogni possibile escalation”. E aveva bacchettato Borrell ricordandogli che è un eurocommissario in scadenza e che certe dichiarazioni guerrafondaie le fa soltanto a nome suo, non per conto della UE.

A sua volta il cancelliere Olaf Scholz ha ribadito che non che approverà i Taurus tedeschi a favore di Kiev, mentre il ministro della Difesa Boris Pistorius ha detto ciò che USA e UK decidono di fare coi loro missili sono “affari loro”.