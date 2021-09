Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Sammy Love, che con la famiglia Jaywork Music Group nel gennaio 2020 ha creato D:SIDE, una nuova label dedicata a sonorità Trance e New Dream.

L'intervista è densa e lunga, per cui l'abbiamo divisa in due parti. Ecco la prima, ovviamente da leggere ascoltando, se possibile non a basso volume la Playlist della label, D:SIDE, su Spotify cliccando qui: bit.ly/D-Side-Playlist...

E dopo aver letto tutto, se ti è piaciuto il sound, eccoti la seconda parte: bit.ly/SammyLoveD-Side-parte2.



Come sta andando la tua avventura musicale con D:SIDE?"D:SIDE è nata nel gennaio 2020, da una mia passione per la musica Dream, genere in voga da a metà degli anni 90, creato e divulgato in primis da Gianni Parrini e reso poi famoso grazie a Robert Miles e il suo capolavoro "Children". L'idea che poteva sembrare utopistica, è quella di riportare il genere Dream progressive ai giorni nostri, con sonorità odierne, contaminazioni con altri stili musicali e suoni di provenienza etniche. Siamo arrivati ad oltre 90 release, con cadenza settimanale, brani già licenziati all'estero, 3 compilation ufficiali, collaborazioni con radio web e fm, un radioshow mensile e tanti artisti non solo della vecchia guardia ma pure molto giovani che si stanni avvicinando a questo genere e che ci stanno inviando loro produzioni,alcune di esse davvero straordinarie.

Com'è il tuo rapporto con Luca Facchini e Luca Peruzzi di Jaywork Music Group?Sono molto felice di quello che stiamo facendo. Luca Facchini e Luca Peruzzi hanno creduto in questa mia idea magari un p'o folle e mi hanno dato certa bianca fin dall'inizio. Un grazie al mio braccio destro Enea Marchesini e a Gianni Parrini, che è stato il primo artista che contattai, essendo il re della Dream. Avevo bisogno di una sua "benedizione" anche perché, per dare senso e credibilità a questo progetto, quale migliore artista poteva rappresentare D:SIDE se non colui che creò il genere Dream?

Come raccontare la musica Trance e New Dream a chi ancora non la conosce bene? In Italia questo sound ha sempre avuto alterne fortune? C'è melodia, l'energia dell'armonia della musica classica (spesso)... e poi? In realtà non ci sono regole precise per creare musica di questo tipo. E' questa la forza di questo tipo di musica. Un compositore e un producer, possono e devono essere liberi di creare musica senza schemi ben precisi: una melodia classica può essere affiancata e costruita su una base elettronica e con bassi prorompenti... Pianoforti e archi possono convivere in un arrangiamento molto duro. Oppure ancora, i suoni della tradizione, del folklore popolare o etnici possono essere mescolate a sonorità prettamente da club.

Qual è l'obiettivo finale? Mantenere sempre quell'equibrio tra melodie sognanti e suoni energici, dando all'ascoltatore, un brano che può farlo sognare, viaggiare... e soprattutto: ballare con le mani al cielo!



D:SIDE - OFFICIAL PLAYLIST

playlist by jayworkofficial | Spotify

https://bit.ly/D-Side-Playlist