Anche se gli ultimi dati resi noti dall'Istat non siano da giudicare negativamente, per l'Italia l'incubo della recessione tecnica si fa sempre più concreto.

L'ultimo trimestre dello scorso anno si è chiuso in calo, e difficilmente il primo di quest'anno potrà andare meglio, visto che si sentiranno gli effetti del Covid-19.

Il contagio, con conseguenti restrizioni di ordine sanitario, si è oltretutto diffuso in regioni chiave, che fanno da traino all'economia italiana, essendo le più produttive del Paese: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ovvero le regioni che fungono da traino per l'intera economia italiana, le più produttive del Paese.

Quella in arrivo sarà la quinta recessione tecnica in Italia dal 2008 e potrebbe fare da apripista ad una contrazione del PIL, per il 2020, che potrebbe aggirarsi tra lo 0,5% e l'1%.