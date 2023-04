Dallas Stars e Carolina Hurricanes avanti al secondo turno dei playoff, così come la sera prima avevano fatto i Vegas Golden Knights.

Questo il responso della notte NHL, con i playoff 2023 che cominciano a emettere i primi responsi.

Ancora niente è deciso, invece, per i Boston Bruins che, apparenti padroni della sfida con i Florida Panthers, hanno incamerato la seconda sconfitta di fila contro la franchigia della Florida, un pirotecnico 7-5 e la serie che torna nel New England sul 3-3.

La squadra di Sunrise è andata avanti tre volte per poi essere sempre raggiunta e addirittura superata nel terzo periodo dai Bruins. A questo punto la situazione si è ribaltata: Boston avanti per due volte e sempre raggiunta e a sua volta superata con tre reti nei dieci minuti finali.

Sugli scudi Matthew Tkachuk per Florida (due gol e un assist), mentre per Boston pure due gol e un assist per Tyler Bertuzzi e due reti per David Pastrnak.