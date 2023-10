Quella tra Inter e Roma era una delle partite clou della decima giornata di campionato. L'undici di Inzaghi si è imposto per 1-0 con un gol dell'ormai solito Thuram, acquisto sicuramente azzeccato da parte dei nerazzurri, che all'81' ancora una volta ha spinto in rete un traversone dalla sinistra Dimarco... anche questo è ormai un classico.

La Roma ha fatto una partita da provinciale, con l'intento di uscire imbattuta da San Siro, sperando anche nel colpo di ... fortuna per prendersi pure i 3 punti. Mourinho, che aveva organizzato la sua squadra tanto da farla sembrare l'Italia di Ferruccio Valcareggi, quasi riusciva nel suo intento, ma il gol del francese ha cancellato le sue speranze.

Nel primo tempo, si è giocato ad una sola porta, con la Roma che è riuscita a mantenere il risultato sullo 0-0 grazie alla buona sorte, traversa di Calhanoglu, e ad alcuni ottimi interventi di Rui Patricio.

Nella ripresa, quasi la stessa musica, con i giallorossi che però hanno pure fatto qualche sortita in avanti, facendo fare bella figura a Sommer, con un grande intervento su colpo di testa di Cristante, e conquistando una punizione dal limite con El Shaarawy, che però è finita sulla barriera.

La rete di Thuram è assolutamente meritata per quello che le due squadre hanno fatto durante i 90 minuti. Con i tre punti odierni, l'Inter si porta a quota 25 in classifica, a +2 sulla Juventus, che ieri sera ha battuto il Verona per 1-0 con un gol di Cambiaso all'ultimo secondo.

Infine, Lukaku. Per come ha giocato la Roma, non ha potuto fare molto e si è dovuto accontentare di farsi fischiare per tutta la durata del match.