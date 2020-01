Giornata dai due volti per le Borse, quella di giovedì 16 gennaio. In Europa le piazze principali hanno chiuso in tono misto, mentre di là dell'oceano Wall Street continua a volare.

Il Dow Jones sale dello 0,93% a 29.298,96 punti, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi avviata lunedì scorso. si mette in evidenza soprattutto Morgan Stanley, grazie agli ottimi dati trimestrali.

Anche il Nasdaq guadagna l'1,06% e raggiunge i 9.357,13 punti, mentre lo Standard & Poor's 500, facendo registrare un +0,84%, termina la giornata a quota 3.317 punti, nuovo massimo storico.