ORA E SEMPRE... RESISTENZA!

Così la folla presente ha accolto l'inizio del discorso che il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini ha tenuto questa mattina davanti alla sede nazionale di Roma, devastata dall'attacco neofascista avvenuto sabato, che ha portato all'arresto di 12 persone, tra cui il fondatore del movimento di estrema destra Forza Nuova, Roberto Fiore, e il leader romano dello stesso movimento, Giuliano Castellino.

Queste le parole di Maurizio Landini, riportate da Collettiva, il quotidiano di informazione della Cgil:

Quello contro la Cgil è "un atto fascista e squadrista", per questo il mondo del lavoro reagisce con forza: "È necessario rispondere con tutto il nostro senso civico e democratico: sabato 16 ottobre ci sarà una grande manifestazione antifascista a Roma. Tutte le formazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte, è il momento di dirlo con chiarezza". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando all'assemblea generale del sindacato, davanti alla sede nazionale di Corso d'Italia. "Deve essere chiaro - ha proseguito Landini -: se qualcuno ha pensato di intimidirci, di metterci paura, di farci stare zitti, deve sapere che la Cgil e il movimento dei lavoratori hanno già sconfitto il fascismo in questo Paese e riconquistato la democrazia. Non ci intimidiscono, non ci fanno paura".Nell'atto squadrista di ieri non è solo la Cgil ad essere offesa, ma tutto il mondo del lavoro. "Ieri c'è stata una ferita democratica e un'offesa alla Costituzione nata dalla Resistenza, un atto che ha violentato il mondo del lavoro e i suoi diritti". Proprio quel mondo del lavoro che è stato fondamentale nei mesi della pandemia e si impegna oggi nel costruire la ripartenza del Paese.Il leader della Cgil ha ringraziato tutti coloro che hanno portato solidarietà, dai singoli lavoratori ai rappresentanti delle istituzioni. "Ringrazio il Presidente della Repubblica che ha chiamato immediatamente, il Presidente del Consiglio, del Senato e della Camera", queste le sue parole.Senza dimenticare i lavoratori che hanno difeso l'ingresso di Corso d'Italia: "Voglio esprimere vicinanza anche agli agenti feriti che hanno difeso la sede e oggi sono al pronto soccorso. Allo stesso tempo siamo vicini alla magistratura, perché faccia fino in fondo il suo mestiere e condanni le persone che hanno organizzato con vigliaccheria questo senza precedenti al nostro Paese"."Non è il momento di costruire recinti e muri, né in Italia né in Europa", ha aggiunto Landini in conclusione, ricordando l'appuntamento antifascista di sabato 16, chiamando le persone ad andare in piazza: "Il 16 saremo uniti per dare un'indicazione al Paese e all'Europa. Cgil, Cisl e Uil sono uniti per cambiare il Paese. Invito tutte le forze democratiche di questo Paese ad unirsi a noi".

Ieri il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, aveva telefonato a Maurizio Landini, per esprimere a lui e a tutto il sindacato la piena solidarietà del Governo per l’assalto avvenuto oggi alla sede di Roma, definendo i sindacati un presidio fondamentale di democrazia e dei diritti dei lavoratori. Qualsiasi intimidazione nei loro confronti è inaccettabile e da respingere con assoluta fermezza.

"Il Presidente - dice una nota di Palazzo Chigi - condanna inoltre le violenze che sono avvenute in varie città italiane. Il diritto a manifestare le proprie idee non può mai degenerare in atti di aggressione e intimidazione. Il Governo prosegue nel suo impegno per portare a termine la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 e ringrazia i milioni di italiani che hanno già aderito con convinzione e senso civico".

Anche il presidente della Repubblica, Mattarella, ieri aveva chiamato Landini, esprimendogli solidarietà e condannando quanto accaduto.

Solidarietà e condanna anche dal mondo sindacale e politico con il parlamentare Pd Emanuele Fiano che ha annunciato che lunedì verrà presentata alla Camera una mozione per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova e degli altri movimenti dichiaratamente fascisti.

Un invito che ieri era già stato lanciato dalla Segreteria nazionale dell'ANPI:"Un inaudito assalto fascista alla democrazia. Questo sta accadendo a Roma. Nell'esprimere solidarietà alla CGIL, la cui sede nazionale è stata oggetto di aggressione e danni, ci appelliamo con forza al Ministro dell'Interno, al Governo affinché vengano immediatamente sciolte, senza se e senza ma, tutte le organizzazioni che si rifanno al fascismo che è, se ancora non fosse chiaro, un crimine!"