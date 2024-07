Il meeting di politica monetaria del mese di luglio in Turchia si è chiuso secondo le aspettative del mercato. La Banca Centrale ha Infatti deciso di confermare il livello del Tasso pronte contro termine ad una settimana al livello del 50%. Si conferma così la tendenza del nuovo corso ad avere un approccio più convenzionale di politica monetaria. La Banca Centrale ha voluto però sottolineare che il pericolo di cui ulteriori rialzi dell'inflazione rimane concreto, e per questo motivo non esclude che ci saranno ulteriori strette in una delle prossime riunioni. Intanto la lira rosicchia un po' di terreno rispetto al Dollaro.