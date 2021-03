Annunciati i verdetti dei Phoenix Critics Circle Awards, i riconoscimenti con cui critici e giornalisti in collaborazione con la Phoenix Film Foundation eleggono le migliori produzioni e performance cinematografiche della stagione.

Quest'anno Minari di Lee Isaac Chung, il film rivelazione del Sundance Film Festival del 2020 (candidato a 6 premi Oscar), ha vinto 3 premi: miglior film, miglior film in lingua straniera e miglior attrice non protagonista (Yoon Yeo-jung) attestandola come una delle favorite ai prossimi Oscar per la categoria supporter femminile.