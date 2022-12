La Croazia, continuando a sfruttare al meglio i calci di rigore, si è qualificata come prima semifinalista di Qatar 2022, battendo il Brasile per 4-2, dopo che la partita alla fine dei tempi supplementari era terminata in parità sul risultato di 1-1.

Allo scadere dei 90 minuti, Croazia e Brasile non erano riuscite ad andare in gol e all'arbitro, l'inglese Oliver, non è rimasto che far disputare i supplementari.

Nel minuto di recupero dei primi 15 minuti Neymar, a centrocampo avvia un'azione che con un duplice dai vai lo porta a tu per tu con il portiere croato, Livakovic. Lo scarto e a fil di palo mette dentro la palla dell'1-0 per il Brasile. Neymar, con questa rete, ha raggiunto Pelé con 77 gol in vetta alla classifica dei marcatori della nazionale brasiliana.

La Croazia, però, non ci sta. E nel secondo tempo supplementare trova la rete del pari, al 117', con Petkovic che dal limite dell'area supera Allison grazie anche ad una netta deviazione di Marquinhos.

Ai rigori, ancor una volta, Dominic Livakovic, è stato decisivo, parando il primo battuto (male) da Rodrygo. I croati, con Vlasic, Majer, Modric e Orsic hanno invece sempre messo la palla in porta (due tiri centrali e due alla destra di Allison). A mantenere vive le speranze del Brasile ci avevano pensato Casemiro e Pedro... finché il palo colpito da Marquinhos non ha decretato il passaggio del turno per i croati.

Se agli ottavi la Croazia non aveva meritato il passaggio del turno, non si può dire lo stesso per questo quarto di finale. Nel primo tempo Modric e compagni hanno fatto la partita pur non riuscendo ad essere incisivi negli ultimi 16 metri. Nella ripresa il Brasile si è svegliato, ma non tanto da meritare di portarsi a casa la vittoria, specialmente per la tenacia con cui la Croazia ha sempre cercato di rimanere in partita, senza mai rinunciare a far gioco anche nei momenti di difficoltà.

Quella odierna è la quinta volta delle ultime sei sfide giocate dai croati nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo in cui la squadra guidata da Zlatko Dalic è andata ai supplementari, e la quarta in cui è andata ai rigori, riuscendo sempre a passare il turno.

In semifinale, i croati incontreranno la vincente tra Olanda e Argentina.