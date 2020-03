La Roma, nel pomeriggio di mercoledì, si apprestava a partire in aereo per la Spagna dove giovedì era prevista l'andata dell'ottavo di finale di Europa League contro il Siviglia.

Al volo, però, è stato negato il decollo per la decisione delle autorità spagnole di bloccare gli arrivi dall'Italia come misura di contenimento per il contagio da Covid-19.

Successivamente, da parte della Uefa è stato pubblicato il seguente comunicato:

A seguito delle restrizioni alla mobilità tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole, le seguenti gare degli ottavi di finale di UEFA Europa League non si disputeranno secondo programma domani, 12 marzo 2020.• Sevilla FC (Spagna) - AS Roma (Italia)• FC Internazionale (Italia) - Getafe CF (Spagna)Ulteriori decisioni in merito alle due sfide verranno comunicate a tempo debito.

Quindi, oltre alla partita della Roma, è stata annullata anche la partita che vedeva l'Inter impegnata contro il Getafe.

Giallorossi e nerazurri, sui loro mezzi di comunicazione, hanno riportato la decisione dell'Uefa senza aggiungere note a commento.

In relazione a quanto accaduto, da considerare anche che gli impegni dell'Inter - purché i vari tornei vengano portati a termine (Serie A, Coppa Italia ed Europa League) - fanno ritenere un rebus irrisolvibile le date per eventuali recuperi degli incontri non disputati.