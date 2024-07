Il brano pubblicato l’8 luglio 2024 è nelle radio.

Il nuovo brano “Caldo Moro” della PHS Crew è disponibile sugli stores digitali e, dall’8 luglio 2024, nelle radio italiane in promozione nazionale. Non si tratta di un semplice tormentone estivo: la produzione di Out vuole che questo brano conservi i suoni grezzi di cui è ormai maestro. La storia raccontata da Fast, Alaska, Willy e Totem è quella di un’estate romana ed è il pubblico a dover fornire un’interpretazione.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/4uZuctuDWR2S3xasiHWhbd?si=9LMrxyHhTd24vtnz0lxjPA

Storia della band

La PHS Crew è un gruppo Rap / Trap / Hip Hop di Roma. Nasce a metà del 2020 sotto il concetto di denuncia sociale, con lo scopo di affermarsi come realtà musicale indipendente e di diffondere il proprio verbo. La PHS è un’esplosione di musica fresca e dura allo stesso tempo, con testi che portano l’ascoltatore all'interno di un viaggio di riflessione e di verità sociale.

Instagram: https://www.instagram.com/phscrew_official?igsh=eDJibW5jYzBoMXVk

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@phscrew

YouTube: https://www.youtube.com/@PHScrew