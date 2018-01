Elezioni del 4 marzo: "Italia Agli Italiani", presente in tutti i collegi

Abbiamo depositato, presso la Corte d’Appello di Palermo, così come prescrive la legge, le firme necessarie per la presentazione della lista Italia Agli Italiani.

Saremo presenti in tutti i collegi – Senato, Camera- con candidati autorevoli, in grado di interpretare le esigenze di tutti siciliani.

Così com’è consono alle posizioni espresse dai Movimenti che compongono il cartello, sono presenti, infatti, rappresentanti delle categorie del lavoro e della produzione; donne; giovani; professionisti.

Persone, insomma, che rappresentano uno spaccato della società siciliana.

Persone che hanno deciso di spendersi per un progetto politico innovativo, antisistema, che guardi ai bisogni della collettività e non agli interessi di bottega.

Uomini aggregati da un programma e dalla volontà di realizzare l’unità dell’Area missina da troppo tempo sfaldatasi in mille rivoli, un’unità che porterà il 4 marzo, siamo certi, il frutto della vittoria: il ritorno del Movimento identitario nel Parlamento italiano.



Segreteria regionale

Movimento Sociale Fiamma Tricolore