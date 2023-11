Sabato 11 novembre alle ore 20:30 andrà in scena, per la prima volta a Roma, al Teatro Palladium dell’Università Roma Tre, nell’ambito del progetto Audience Revolution, lo spettacolo “Gli Altri – Indagine sui nuovissimi mostri”, drammaturgia e regia di Nicola Borghesi e Riccardo Tabilio della compagnia Kepler-452, una riflessione su “gli altri” del XXI secolo, gli Hater digitali, tutti coloro che si nascondono dietro uno schermo per sfogare il loro odio attraverso i social. Uno spettacolo per comprendere i “nuovi mostri” della contemporaneità, avvicinarsi a loro per capire poi come prenderne le distanze.

Ne “Gli Altri – Indagine sui nuovissimi mostri” Borghesi si concentra sul comportamento rabbioso e violento di una figura maschile presente tra la folla rumorosa che attaccò Carola Rackete dopo che, nel 2019, aveva salvato 42 migranti conducendo la nave di cui era comandante nel porto di Lampedusa, ma violando così le norme stabilite dal governo. L’attore/regista decide di entrare in contatto con quest’uomo, spinto dalla voglia di conoscerlo meglio, per scoprirne la storia, le posizioni e le visioni. È lui uno dei nuovissimi mostri che ci circondano (razzisti, omofobi, abilisti, sessisti, grassofobici e violenti…) nascosti dietro una tastiera o in mezzo alla folla; lontani e diversi da “Noi” che andiamo a teatro, che leggiamo, che siamo politicamente corretti, accoglienti e tolleranti; lontani dalla nostra idea di civiltà. Sono loro gli “Altri”. Ma sappiamo davvero chi sono gli “Altri”? E chi siamo “Noi” per gli “Altri”? E se smettessimo di accusare e tentassimo di capire? Fin dove potremmo spingerci senza tradire le nostre idee?

“Gli Altri” è il terzo appuntamento teatrale di “Audience Revolution” l’inedito “teatro-forum” che mira alla formazione dei giovani spettatori, con l’obiettivo di creare nuovi spazi di dialogo tra scena e pubblico e rivoluzionare il rapporto dei giovani con il teatro.

"Audience Revolution" offre quindi ai giovani la possibilità di esplorare il mondo del teatro, superando l'isolamento sociale, combattendo la rassegnazione e aprendosi agli altri, in un contesto formativo, quello del Teatro Palladium, da sempre attento alla crescita e al coinvolgimento dei giovani nel mondo dell’arte e del teatro, cercando di compiere la trasformazione degli spettatori da osservatori passivi a partecipanti attivi.

Kepler-452, compagnia nata a Bologna nel 2015 con debutto nel 2018, è uno dei più interessanti gruppi di ricerca del teatro italiano contemporaneo. Nata dall’incontro tra Nicola Borghesi, Enrico Baraldi, Paola Aiello e, per la parte organizzativa, prima Michela Buscema e poi, dal 2021, Roberta Gabriele. Fin dalla sua nascita la compagnia coltiva un’ambizione, un desiderio, un’urgenza: aprire le porte dei teatri, uscire, osservare, attraverso la lente della scena, ciò che c’è fuori, nell’incrollabile convinzione che la realtà abbia una forza drammaturgica autonoma, che aspetta solo di essere organizzata in scena.

Promosso dalla Fondazione Roma Tre Teatro Palladium con il sostegno del MiC - Direzione Generale Spettacolo dal Vivo e la direzione artistica di Alessandra De Luca, "Audience Revolution" è un progetto che, alla sua terza edizione, coinvolge le nuove generazioni nella sua creazione stessa, cercando di rispondere a domande fondamentali come "Cosa significa essere uno spettatore teatrale oggi?" e "Perché è così difficile per i giovani avvicinarsi al teatro?".

“Gli Altri” è realizzato con il contributo di Emilia-Romagna Teatro Fondazione, il sostegno di “L’arboreto – Teatro Dimora | La Corte Ospitale – Centro di Residenza Emilia-Romagna” e “Agorà/Unione Reno Galliera” e il patrocinio di Amnesty International.

I biglietti per gli spettacoli di Audience Revolution sono disponibili al botteghino a partire da due ore prima dell’inizio di ogni spettacolo o online sul sito boxol.it/teatropalladium. Il prezzo di ciascun biglietto è di 15 euro intero, o ridotto a 12 euro e a 5 euro per gli studenti. Per maggiori informazioni contattare [email protected]

Dopo lo spettacolo incontro con la compagnia aperto al pubblico condotto dagli student* partecipanti al laboratorio di critica “Review Lab”, guidato da Antonio Audino e programmato nell’ambito del progetto “Audience Revolution”.



Sabato 11 novembre, ore 20:30

Teatro Palladium - Piazza Bartolomeo Romano, 8, 00154 Roma