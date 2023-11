Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ieri ha dichiarato di essere "inorridito" dall'attacco aereo israeliano contro un convoglio di ambulanze che sostava all'ingresso dell'ospedale al Shifa, nella città di Gaza, in procinto di partire per il valico di Rafah, uccidendo e ferendo decine di persone, soprattutto bambini.

"Sono inorridito dalla notizia dell'attacco a Gaza contro un convoglio di ambulanze fuori dall'ospedale al Shifa. Le immagini dei corpi sparsi per strada fuori dall'ospedale sono strazianti", ha affermato Guterres in una nota. "Ora, per quasi un mese, i civili a Gaza, compresi bambini e donne, sono stati assediati, sono stati negati loro gli aiuti, sono stati uccisi e bombardati nelle loro case. Tutto questo deve finire".

Guterres ha denunciato anche la situazione umanitaria nella Striscia, definendola orribile:

"Non arrivano cibo, acqua e medicine a sufficienza per soddisfare i bisogni delle persone. Il carburante per alimentare ospedali e centrali idriche sta finendo. I rifugi dell'UNRWA stanno ospitando persone per un numero che è quasi quattro volte superiore alle loro capacità e sono anche fatti oggetto di bombardamenti. Gli obitori sono stracolmi. I negozi sono vuoti. La situazione igienico-sanitaria è pessima. Stiamo assistendo ad un aumento delle malattie e delle malattie respiratorie, soprattutto tra i bambini. Un'intera popolazione è traumatizzata. Nessun posto è sicuro".

Guterres ha rinnovato il suo appello per un cessate il fuoco umanitario.

"Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato. I civili e le infrastrutture civili, compresi gli operatori umanitari e sanitari e le risorse, devono essere protetti. Inoltre, i civili non devono essere usati come scudi umani. Le forniture e i servizi essenziali e il libero accesso umanitario devono essere consentiti in sicurezza dentro e attraverso Gaza in una scala commisurata a questa drammatica situazione", ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, invitando tutti coloro che hanno potere per farlo a garantire il rispetto delle regole della guerra, porre fine alla guerra, alle sofferenze ed evitare un'estensione del conflitto che potrebbe travolgere l'intera regione".



Queste le osservazioni del commissario generale dell'UNWRA, Philippe Lazzarini, rilasciate il 3 novembre alla Quarta Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, SPECPOL (Special Political & Decolonization):

"Questa sessione del Quarto Comitato avviene in un momento in cui gli occhi del mondo sono puntati su Israele e Palestina.

Come ho detto lunedì al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite:

Le ultime tre settimane sono state orribili. Quasi tutti in Israele, nei territori palestinesi occupati e nella regione più ampia sono in lutto.

e nella regione più ampia sono in lutto. I terribili attacchi di Hamas in Israele il 7 ottobre sono stati scioccanti.

in Israele il 7 ottobre sono stati scioccanti. L'incessante bombardamento da parte delle forze israeliane sulla Striscia di Gaza è scioccante.

Sono stato a Gaza due giorni fa per la prima volta da quando è iniziato il conflitto. Il giorno che ho trascorso sul campo con la squadra UNRWA è stato uno dei più tristi di tutta la mia trentennale carriera umanitaria.

Ho visitato una scuola che ospita migliaia di sfollati. Il posto era sovraffollato. Il livello di disagio e le condizioni di vita, anti-igeniche, erano oltre ogni comprensione. Tutti chiedevano acqua e cibo. Invece di andare a scuola per imparare, i bambini chiedevano un sorso d'acqua e una pagnotta di pane. È stato straziante.

La scuola che ho visitato è stata danneggiata dai bombardamenti. Una persona è stata uccisa e 80 sono rimaste ferite. Ieri, quattro scuole di Gaza, che ospitavano quasi 20.000 sfollati, sono state colpite da bombardamenti che hanno causato la morte di almeno 23 persone e il ferimento di almeno 35. Dall'inizio della guerra, quasi 50 edifici e beni dell'UNRWA sono stati colpiti, alcuni dei quali colpiti direttamente.

Intere famiglie si sono trasferite nei nostri rifugi con la speranza di essere al sicuro, in un edificio delle Nazioni Unite, sotto la bandiera delle Nazioni Unite.

Nelle mie discussioni con il mio staff a Gaza, mi hanno riferito che i servizi di base, compresa l'assistenza sanitaria, sono al collasso. Carburante, medicine, cibo e acqua stanno finendo. Privare un'intera popolazione di beni essenziali per la sopravvivenza è una punizione collettiva. È una violazione del diritto internazionale umanitario. Le strade di Gaza hanno iniziato a traboccare di liquami, il che causerà molto presto un enorme pericolo per la salute. I ricorrenti blackout delle comunicazioni aggravano il panico e l'angoscia tra i civili.

Abbiamo perso 72 colleghi dell'UNRWA in meno di un mese. Si tratta del numero più alto di operatori umanitari uccisi in un conflitto in così poco tempo nella storia delle Nazioni Unite. Come la maggior parte degli abitanti di Gaza, il nostro personale ha perso parenti, amici, vicini e si è ritrovato sfollato con le proprie famiglie. Eppure, almeno 5.000 dei miei colleghi dell'UNRWA a Gaza si presentano ogni giorno per lavorare e gestire 150 rifugi dell'UNRWA. Mantengono aperto un terzo dei nostri centri sanitari e gestiscono 80 team sanitari mobili. Sostengono l'ingresso di convogli umanitari e lo stoccaggio e la distribuzione degli aiuti. Distribuiscono il poco carburante che resta agli ospedali, ai panifici e ai rifugi.

I miei colleghi dell'UNRWA sono un barlume di speranza per l'intera Striscia di Gaza, un raggio di luce mentre l'umanità sprofonda nell'oscurità.

Ma presto non saranno più in grado di operare se non agiamo con decisione adesso. Voglio esser chiaro: il passaggio di una manciata di convogli a Rafah non costituisce un'operazione umanitaria significativa, né è commisurata all'intenso scambio politico e diplomatico che ha avuto luogo. Com'è possibile che un assedio quasi totale venga imposto per due settimane, poi allentato leggermente per consentire un rivolo di aiuti e niente carburante?

Il sistema in atto per consentire agli aiuti a Gaza è destinato a fallire a meno che non ci sia la volontà politica di rendere significativo il flusso di forniture, corrispondente alla portata e all'entità dei bisogni di oltre due milioni di persone.

È mio dovere portare all'attenzione di questa Assemblea che la fame, la disperazione e il sentimento di abbandono si stanno trasformando in rabbia contro la comunità internazionale. Gli abitanti di Gaza non riescono a comprendere come il mondo possa assistere allo svolgersi di questa tragedia senza proteggere e assistere i civili. Temo che la loro rabbia si sposterà presto verso l'ONU e l'UNRWA. A Gaza la comunità internazionale è meglio conosciuta come UNRWA.

I miei colleghi a Gaza mettono in guardia contro un crollo dell'ordine civile: ne abbiamo visto l'inizio quando decine di persone hanno fatto irruzione nei magazzini delle Nazioni Unite nel giorno di un totale blackout delle comunicazioni. Prevediamo un maggior numero di incidenti simili se le Nazioni Unite non saranno all'altezza delle aspettative delle persone che le proteggeranno e le assisteranno. Un crollo dell'ordine civile renderà estremamente difficile, se non impossibile, continuare a operare. Renderà anche impossibile l'arrivo di convogli.

Dico questo pur essendo pienamente consapevole che l'UNRWA è l'ultima ancora di salvezza per il popolo palestinese a Gaza.

Si stanno profilando problemi ben oltre i confini della Striscia di Gaza. La Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est , è in preda alla tensione, poiché la violenza ha raggiunto livelli senza precedenti mai visti negli ultimi 15 anni.

Dal 7 ottobre, l'aumento degli attacchi dei coloni e delle restrizioni ai movimenti hanno provocato lo sfollamento di oltre 800 persone in Cisgiordania. L'esercito israeliano effettua incursioni quotidiane nei campi profughi. Secondo l'OCHA, il numero totale di palestinesi uccisi dalle forze o dai coloni israeliani dal 7 ottobre è di 123, compresi 34 bambini.

Le manifestazioni di piazza diventano sempre più violente. Le restrizioni alla circolazione attraverso il territorio occupato stanno minando gravemente la capacità dell'UNRWA di fornire servizi. Lungo il confine israelo-libanese si registrano scontri regolari e vittime civili.

La situazione all'interno di diversi campi profughi palestinesi in Libano è in ebollizione da anni. L'ultimo conflitto tra le fazioni palestinesi nel campo profughi di Ein El Hilweh ha causato lo sfollamento di 4.000 persone e ha reso inutilizzabili le scuole dell'UNRWA, che forniscono istruzione a quasi 6.000 bambini. Ciò è avvenuto in un contesto di difficoltà economiche senza precedenti per i rifugiati palestinesi, che praticamente non hanno prospettive nel paese. C'è un esempio significativo tratto dalle nostre stesse operazioni che cattura bene la disperazione: a luglio, l'UNRWA ha aperto 13 posti vacanti per posti di operaio dei servizi igienico-sanitari. Abbiamo ricevuto non meno di 37.000 domande, anche da parte di rifugiati con titoli universitari. Ciò dimostra quanto poche siano le opportunità per i rifugiati palestinesi di condurre una vita dignitosa e piena di opportunità.

In Siria, i rifugiati palestinesi stanno affrontando un disastro dopo l'altro. Hanno sopportato la guerra civile, la crisi economica, un terremoto devastante, e ora rischiano un'ulteriore instabilità con un numero crescente di segnalazioni di attacchi contro le postazioni di diversi attori presenti sul territorio siriano, mentre le tensioni in quell'area son in aumento.

In Giordania si stanno svolgendo proteste diffuse in tutto il paese in solidarietà con la popolazione di Gaza. Queste proteste si svolgono in un contesto di aumento dei tassi di povertà e disoccupazione. Ciò ha l'impatto maggiore sui più vulnerabili: i rifugiati palestinesi provenienti dalla Siria e coloro che arrivarono da Gaza nel 1967.

Dobbiamo subito concordare misure urgenti.

In primo luogo, deve esserci una stretta aderenza al diritto internazionale umanitario. I civili, le infrastrutture civili, comprese le strutture umanitarie e delle Nazioni Unite, in particolare quelle che danno rifugio ai civili, devono essere protette ovunque si trovino, al Nord e al Sud. Gli ostaggi devono essere rilasciati.

In secondo luogo , abbiamo bisogno di un cessate il fuoco umanitario immediato e che il flusso di aiuti umanitari, compreso il carburante, dovrebbe essere sicuro, senza ostacoli, sostanziale e continuo. E dovrebbe raggiungere tutte le persone in tutta Gaza.

In terzo luogo, affinché l'UNRWA possa guidare la risposta umanitaria a Gaza, abbiamo bisogno di risorse finanziarie adeguate. L'UNRWA ha ricevuto generosi contributi per il suo primo appello lampo. Ma senza un bilancio interamente finanziato – la spina dorsale dell'Agenzia – non saremo in grado di pagare gli stipendi del nostro personale, compreso quello a Gaza, questo mese e il prossimo.

Con l'allarmante violenza in Cisgiordania, il prolungato conflitto in Siria, la fragile stabilità in Giordania e il quasi collasso del Libano, QUESTO è il momento di schierarsi fermamente con l'UNRWA, una delle entità più stabili in una regione altrimenti instabile. Negli ultimi 10-15 anni abbiamo visto il conflitto israelo-palestinese scendere di priorità da parte della comunità internazionale.

La stagnazione politica si è tradotta nel cronico sottofinanziamento dell'UNRWA. Il 6 ottobre l'Agenzia era già così indebolita da avviarsi verso l'implosione finanziaria. Eppure, dal 7 ottobre, l'UNRWA si è affermata come la voce internazionale più autorevole sui tragici sviluppi di Gaza. Ciò è dovuto principalmente allo staff dell'UNRWA che continua a lavorare e a riferirci quanto sta accadendo.

Gli Stati membri delle Nazioni Unite, i media e gli analisti politici hanno tutti fatto riferimento ai punti di vista, ai dati e ai consigli politici dell'UNRWA. E tutti hanno riconosciuto che, con la sua enorme impronta nella comunità locale, l'UNRWA è un pilastro di stabilità per i civili a Gaza, se riesce a svolgere efficacemente il suo ruolo umanitario. Ma per svolgere il suo ruolo stabilizzatore, a Gaza e oltre, l'UNRWA ha bisogno di un modello sostenibile.

Guardando al domani, si deve riconoscere che non è possibile tornare allo status quo prebellico che ha alimentato l'attuale disastro.

La più grande prigione a cielo aperto, oltre due milioni di persone sotto un blocco aereo, marittimo e terrestre per 16 anni: quello status quo non può essere sostenibile.

Israeliani e palestinesi sono vicini. I loro destini sono intrecciati. Dovranno trovare un modo per coesistere e le azioni intraprese oggi contro la popolazione civile di Gaza non faranno altro che avvelenare quel futuro condiviso.

Una soluzione politica è diventata una questione di vita o di morte per milioni di persone e deve essere riproposta con fermezza sul tavolo.

Una reale prospettiva di uno Stato palestinese e di sicurezza per tutti i popoli è fondamentale per stabilizzare la situazione attuale e fare un passo indietro dal baratro, prima che sia troppo tardi".