Il ponte di fine mese è una strada per il gusto: Tipicità in Manifattura

Dal 28 aprile al 1 maggio si fa ponte? Forse no, ma esiste un ponte tra sapore, arte e tradizione che lega i territori della Sardegna in un unico evento presso i locali della ex manifattura tabacchi di Cagliari, ed è l’evento Tipicità in Manifattura.



L’evento per tutti

Un evento che si presenta per tutti, con laboratori gastronomici per bambini e adulti, musica tradizionale, aperitivi e degustazioni e eventi culturali. Tipicità in Manifattura è incentrato sulle tipicità sarde e a rappresentarle saranno presenti produttori e artigiani con le loro ceramiche artistiche, i coltelli cesellati, i tappeti tessuti al telaio, la filigrana. E ancora formaggi tipici, vini DOC, birre artigianali, pane e dolci tradizionali. Il tutto all’interno della mostra mercato che resterà aperta per i quattro giorni dell’evento, dalle 10:00 alle 21:00, con ospiti d’eccezione e colorate presenze con le 500 e le Vespa d’epoca.