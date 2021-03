Piccolo focolaio COVID19 presso il reparto di riabilitazione cardiologica a Villa Serena di Città S.Angelo. È già la seconda volta che la struttura è al centro della cronaca, la prima volta lo scorso novembre con ben 20 pazienti positivi. Stando a quanto riferito da portavoci della ASL di Pescara, è stato "localizzato" un focolaio di coronavirus, con 9 degenti positivi.

I pazienti, erano risultati tutti negativi al loro ingresso nella struttura ospedaliera. Successivamente al ricovero, durante i tamponi di controllo, un operatore e uno di questi pazienti si sono rivelati positivi al tampone per covid. A seguito di questo, hanno sottolineato dalla clinica, sono stati effettuati i tamponi sui pazienti e sono risultati altri 2 positivi, infine al controllo di routine effettuato mercoledì, la ASL oggi 26 Marzo 2021, ha comunicato di altri 5 degenti positivi.

Per i pazienti covid è stato definito il trasferimento presso l'ospedale clinicizzato di Pescara. Tutti gli altri pazienti sono stati trasferiti e isolati in stanze singole, hanno assicurato dall'ospedale.

Dal canto suo, però, Villa Serena ha ribadito a tutte le famiglie, di aver attivato fin dall’inizio della pandemia una serie di misure per la prevenzione della diffusione del virus nell’ospedale e di aver rispettato tutti i protocolli. Nessuna delle famiglie ad oggi ha presentato denuncia, in quanto durante il ricovero in clinica, tutti i pazienti sono stati trattati con il massimo rispetto e tutte le norme igieniche sono state seguite. Ma purtroppo si sà, il COVID19 non teme barriere e si insidia anche dove non dovrebbe arrivare. Un in bocca al lupo e un augurio di pronta guarigione a tutti i pazienti coinvolti.