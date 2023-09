"Quattro persone su cinque che soffrono di ipertensione non ricevono un trattamento adeguato. Tuttavia, se i paesi potessero estendere la copertura del trattamento, si potrebbero prevenire 76 milioni di morti tra il 2023 e il 2050".

Questo è quanto sottolineato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel suo primo rapporto sul devastante impatto a livllo globale dell'ipertensione, presentato durante la 78esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, insieme alle raccomandazioni su "come affrontare questo killer silenzioso”.

L'ipertensione colpisce un adulto su tre in tutto il mondo. È una condizione comune e letale che può causare ictus, infarto, insufficienza cardiaca, danni renali e molti altri problemi di salute.

In Italia, l'ipertensione colpisce il 34% della popolazione tra i 30 e i 79 anni. Si stima che con un trattamento adeguato si potrebbero prevenire 295 mila morti nei prossimi 17 anni.

"Il numero di persone che vivono con l'ipertensione (cioè con una pressione sanguigna pari o superiore a 140/90 mmHg) o che assumono farmaci per l'ipertensione è raddoppiato tra il 1990 e il 2019, passando da 650 milioni a 1,3 miliardi in 20 anni. Quasi la metà" degli ipertesi nel mondo "non sono attualmente consapevoli della propria condizione. Più di tre quarti degli adulti con ipertensione vivono in paesi a basso e medio reddito".

L'età avanzata e i fattori genetici possono aumentare il rischio, ma anche fattori modificabili come una dieta ricca di sale, la mancanza di attività fisica e il consumo eccessivo di alcol possono aumentare il rischio di sviluppare questa condizione. Cambiare stile di vita, seguire una dieta più sana, smettere di fumare e diventare più attivi può aiutare a ridurre i livelli di pressione sanguigna. Alcuni hanno bisogno di farmaci per controllarla efficacemente e prevenire complicanze correlate.

"La prevenzione, la diagnosi precoce e la gestione efficace dell'ipertensione sono tra gli interventi più efficaci in termini di costi nell'assistenza sanitaria e dovrebbero essere prioritari come parte del pacchetto di benefici sanitari offerti nei vari paesi a livello di assistenza primaria. I benefici economici derivanti dal miglioramento dei programmi di trattamento dell'ipertensione superano i costi in un rapporto di circa 18 a 1", è scritto nel rapporto.

"L'ipertensione può essere controllata con regimi terapeutici semplici e a basso costo, ma solo circa una persona su cinque con ipertensione" raggiunge questo obiettivo, avverte il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. I programmi per affrontare questa condizione sono "trascurati, hanno bassa priorità e sono ampiamente sottofinanziati. Il rafforzamento del controllo" dell'ipertensione "deve far parte del percorso di ogni paese verso una copertura sanitaria universale".

Nel rapporto si descrive l'impatto che potrebbe avere l'incremento del numero di persone che riescono a tenere sotto controllo la pressione alta.

Un aumento del numero di pazienti effettivamente trattati per l'ipertensione ai livelli osservati nei paesi ad alto reddito potrebbe prevenire 76 milioni di morti, 120 milioni di ictus, 79 milioni di attacchi cardiaci e 17 milioni di casi di insufficienza cardiaca da qui al 2050. Come si possono salvare queste vite? Il rapporto evidenzia alcuni punti cruciali: protocolli di trattamento, fornitura di farmaci e attrezzature, assistenza in team, servizi centrati sui pazienti, sistemi informativi.

"Ogni ora, più di mille persone muoiono di ictus e infarti. La maggior parte di questi decessi sono causati dall'ipertensione e la maggior parte avrebbe potuto essere prevenuta", ha concluso Tom Frieden, presidente e Ceo di Resolve to Save Lives. "Una buona cura dell'ipertensione è conveniente, a portata di mano e rafforza l'assistenza sanitaria di base".