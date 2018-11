Walter Rolfo e "L'arte di realizzare l'impossibile" al Teatro Manzoni Milano

Realizzare l'impossibile? Qualche anno fa, con un tormentone dal tono imperativo, ce lo ricordava una Persona chiusa in una lavatrice piena d'acqua: “NO O!?, Non esiste sporco impossibile!”.

Dai limiti casalinghi ai limiti della nostra mente oggi. Che cosa ci è precluso?

Difficile vivere senza interrogarsi su qualcosa, quindi, cosa può favorire la nostra conoscenza?

Saggezza, consapevolezza dei limiti umani, potenziali volontà ideologiche o appetiti di conoscenze sui suggerimenti di Epicuro piuttosto che al naturalismo della volontà di potenza indicato da Nietzsche?

“Alta filosofia o filosofia alta” ma, al di la del bene e del male, dopotutto, consideriamo la nostra felicità?

Forse non si è ancora pronti. La felicità è una scelta. Non é felice chi non pensa di esserlo. (P. Siro)

Una sola cosa preziosa della vita “L’ Arte di Realizzare l’Impossibile”, diretto da Alessandro Marrazzo, è una sintesi di 11 anni di studi e ricerche nel campo della percezione e delle neuroscienze.

Utilizzando la filosofia propria del pensiero illusionistico vengono svelati i segreti per ottenere, ogni giorno, risultati altrimenti impossibili.

Lo spettacolo crea in ogni spettatore una nuova convinzione: il cervello è una macchina perfetta con potenzialità̀ inespresse, che apre orizzonti straordinari a chi ne conosce le chiavi di accesso. Questa filosofia è diventata uno spettacolo teatrale dove la magia è sia fil rouge spettacolare sia effetto speciale. Un viaggio nella mente umana in cui gli spettatori scopriranno, insieme a Walter Rolfo, uno dei massimi esperti mondiali dell’arte magica, come abolire il “non si può fare” dal proprio stile di vita trovando così la strada che porta alla realizzazione dell’impossibile e alla meta più ambita: scegliere di essere felici.



MAGIA e MENTAL COACHING si fondono nel primo ONE MAN SHOW dedicato alla FELICITA’

Regia Alessandro Marrazzo

Teatro Manzoni Milano

Solo 1 novembre 2018 - ore 20,45



_©Angelo Antonio Messina