Il PIL italiano vola e il Governo vuole sostenere chi genera ricchezza, si lavora alle politiche sociali e al taglio del cuneo fiscale ma c'è il problema della crisi della natalità. Il governo Meloni traccia la rotta: "Aiutiamo chi vuole mettere al mondo un figlio". Quella della natalità è una vera e propria emergenza per il paese, non mancano poi le accuse dagli oppositori, ci pensa il Ministro Lollobrigida a rispondere: "Dalla sinistra il solito polverone sterile".

E' andata in scena a Roma la terza edizione degli Stati Generali della Natalità per combattere l'inverno demografico. Diversi esponenti politici si sono espressi a favore dell'agevolazione e del sostegno verso le nuove nascite. Mattarella: "Politiche abitative e sociali necessarie per i giovani"; Tajani, rispetto al tema, ha detto che bisogna "fare squadra"; Elly Schlein ha sottolineato che "la crisi della natalità è legata al precariato delle donne".

Un evento quello andato in scena all'Auditorio Conciliazione, che ha precisato che stiamo vivendo il più grande calo delle nascite in Italia, mai visto da 160 anni.

Gigi de Palo, aprendo la terza edizione degli Stati Generali ha detto "Se non cambia qualcosa, crollerà tutto". L'incubo delle culle vuote è forte e il valore della demografia è fondamentale per la crescita di un paese.

