Venerdì 11 giugno alle ore 17:00 il gruppo comunale AIDO “Alba Munafò” incontrerà Michail Speciale impegnato in questi giorni ad effettuare in bici il periplo della Sicilia: Michail è infatti un socio dell’AIDO Partinico e porta in giro per la Sicilia il valore della donazione degli organi, tessuti e cellule. Ad accogliere Michail, oltre ai volontari del sodalizio, anche l’Assessore ai Servizi sociali Simone Magistri e rappresentanti delle associazioni del terzo settore. Successivamente Speciale sarà accompagnato dagli atleti della Polisportiva Milazzo Asd, capitanati da Francesco Pensabene, in un breve giro della città.