Tom Cruise, a Roma, durante la premiere di Mission Impossibile7 che stringe la mano a colui che da decenni gli “regala” la propria voce nei film che vediamo nella nostra versione ridoppiata, ovvero quel grandissimo doppiatore che risponde al nome di Roberto Chevalier.

Due icone. Due leggende.

Per Roberto Chevalier è arrivato un giorno indimenticabile che porterà per sempre nel suo cuore. Nell’Auditorium di Via della Conciliazione, sito in Roma, l’eccellente attore e doppiatore italiano ha avuto l’occasione di incontrare nuovamente Tom Cruise, che ha presentato in anteprima mondiale, il film ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning’. Una vera e propria emozione per Chevalier che, da più di trent’anni, presta la sua voce al divo di Hollywood.

“È stato un vero piacere incontrare Tom, un vero professionista e un gentiluomo. Mi ha dato un’affettuosa pacca sulla spalla; è stato molto amichevole, gentile e carino. Si è detto dispiaciuto di non avermi visto negli ultimi anni perché non è venuto a Roma. La folla in festa, la sua generosità nel firmare autografi e scattare selfie, e il suo appassionato discorso sul cinema, tutti momenti che rimarranno impressi nella mia memoria”,

ha scritto Chevalier in un post lasciato su Instagram, dove si è anche detto orgoglioso e onorato di essere la voce italiana di Cruise:

“Come sempre, è stato un onore prestare la mia voce a questo straordinario attore nel doppiaggio italiano. In quest’ultima occasione mi ha chiesto se mi fossi divertito e se mi era piaciuto il film”.

Diretto da Christopher McQuarrie, il nuovo capitolo di Mission: Impossible uscirà negli Usa il 12 luglio 2023. Insieme a Tom Cruise, gli spettatori troveranno anche Rebecca Ferguson, Pom Klementieff ed altri volti noti del cinema internazionale.