Dal 9 maggio fino all’8 giugno sarà possibile vedere tutti i canali di Sky Cinema (dal 301), senza alcun costo aggiuntivo al proprio abbonamento e senza impegno. Non si deve fare nulla: la visione è già attiva e si chiuderà automaticamente.

Con un messaggio tramite decoder è stato annunciato il nuovo regalo di Sky ai suoi abbonati.

Si tratta di un regalo compensativo per non poter fruire di calcio e sport. Ma anche chi sarà contento di vedere un bel film, è difficile credere che tutti gli abbonati saranno contenti di pagare un pacchetto di cui non possono usufruire.

Ricorsi in vista per il pagamento dell'abbonamento a Sky?