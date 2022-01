Non mi capacito del fatto che le grandi elettrici donne non siano riuscite a trovare tra di loro una proposta unitaria e trasversale per un Presidente al femminile.

Sarebbe stato il segno di un modo diverso di intendere la pratica politica, un modo che prescindendo dalle divisioni guardasse all’unità e a valori superiori.

Purtroppo in questa come in altre occasioni le donne si limitano a concepire la parità come la possibilità semplicemente di fare come gli uomini, scimmiottando i loro comportamenti e facendo propri i loro sbagli.