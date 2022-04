“Le donne, l’arte, gli amori, le scortesie, le audaci ipocrisie io canto” nel monologo cavalleresco di stand up comedy scritto da Antonio Ornano, Simone Repetto, Carlo Turati, Matteo Monforte: L’ORNANO FURIOSO.

Dopo anni di patetica introspezione psicologica può comunque capitare di avere una rivelazione e capire le ragioni di una “furia” cieca ed indiscriminata.

Tranquilli, trovare il motivo non risolve il problema, anzi, lo amplifica, soprattutto quando scopri che l’unico colpevole di questa collera sei tu.

Una consapevolezza che è una condanna, perché ti priva dell’effimero quanto catartico piacere di prendertela sempre con qualcun altro. Puoi solo smetterla di essere altrove e obbligarti a vivere in un tempo a cui non siamo più abituati, il presente. Il tempo giusto per cancellare ogni alibi, per bearti dei sogni infranti e sguazzare nei tuoi fallimenti. Poi magari scopri che, nascosti da qualche parte, ci sono persino dei tuoi simili. E allora ti scappa da ridere.

L’Ornano Furioso è il nuovo spettacolo di Antonio Ornano, un monologo di stand comedy che rappresenta un’ulteriore tappa, forse l’ultima, di un personalissimo viaggio alla scoperta delle fragilità umane.



Savà Produzioni Creative

presenta il 12 e 13 aprile 2022 ore 20,45

ANTONIO ORNANO in L’ORNANO FURIOSO

La verità è che siamo venuti al mondo clamorosamente imperfetti ed il rischio, soprattutto nel tempo in cui viviamo, è fingere tutta la vita di essere quello che non siamo. Forse è un peccato, perché alle volte, i vincitori non sanno proprio cosa si perdono.



Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471

Email: [email protected]

BIGLIETTI

Prestige € 27 - Poltronissima € 25 - Poltrona € 18

Poltronissima Under 26 anni € 17





_©Angelo Antonio Messina