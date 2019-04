Il Maiorano Fashion Show 2019 ha celebrato l'Apulia Style: il suggestivo video dell'evento glamour

Grande successo di pubblico per il Maiorano Fashion Show 2019 che si è tenuto ieri al Fortino Sant'Antonio di Bari.

Una location suggestiva e storica per festeggiare in gran stile il secondo anno di vita del Maiorano Magazine. Il fashion creator ed event planner pugliese Vincenzo Maiorano ha scelto di celebrare questo secondo compleanno con una sfilata di moda all'insegna della creatività, dell’Apulia Style e della musica. La giornalista, esperta di costume e conduttrice televisiva Daniela Mazzacane ha presentato l'evento.

Un’edizione davvero speciale poiché per la prima volta l’intera sfilata di moda è stata suonata al piano dal maestro Michele Sgaramella. L'altra grande e "scoppiettante" sorpresa del Maiorano Fashion Show 2019 l'ha regalata l'azienda Paulicelli Light Design con un ottimo servizio di luminarie, coniugando la moda con la bellezza scenografica.

Il fashion show è stato curato e organizzato nei minimi dettagli da Vincenzo Maiorano, dalla sua stimata amica Alda Matera e da tutto il Gruppo Ekò. Mediterranea Garden si è occupato dell'allestimento dell'evento insieme con il fashion creator barese e il suo staff.

«Un altro traguardo è stato raggiunto - ha commentato a caldo il fashion creator Vincenzo Maiorano -. Un fashion party davvero unico, impreziosito dalla magnifica interpretazione del maestro Sgaramella e dalle luminarie di Paulicelli. Festeggiare il nostro secondo compleanno, dico nostro perché siamo un team che lavora con passione e dedizione per raggiungere il massimo degli obiettivi, è motivo di orgoglio per tutti noi. Collaborazione è la parola chiave del mio magazine. Collaborazione è la parola chiave del mio successo. Collaborazione è il risultato di ogni successo che io e i miei collaboratori cerchiamo sempre di raggiungere. Io ci metto la faccia, ma tutti noi mettiamo il cuore. Siamo sempre felici di organizzare questi eventi di fashion soprattutto qui in Puglia e in generale al Sud - ha concluso il direttore Maiorano - perché sono molto utili e importanti per la crescita di noi stessi e di chi crede fermamente nel mondo della moda».

Tante giovani modelle hanno sfilato in passerella con gli outfit, le scarpe, i gioielli, i turbanti e gli accessori delle più importanti aziende della regione. La bellezza delle modelle è stata sottolineata ed evidenziata dai professionisti dell'Accademia per acconciatori di Corato, Charm Hair School, che si sono occupati dell'acconciatura e del make up delle indossatrici.

Le società che hanno contribuito e partecipato all’evento di moda sono: Ottica Tedesco, Suite43, Briams di Angela Tana, Nino Armenise, Nadia Ricci, Teka Gioielli e Carmela Palermo con Plegs. Per tutte queste società del settore abbigliamento e accessori moda è stata un’occasione importante e significativa per sfoggiare lo spirito e lo stile del brand e le nuove tendenze.

Il video è stato realizzato da De Palma videomaker.