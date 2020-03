Nell'aggiornamento del 3 marzo della Protezione civile sull'andamento del contagio da coronavirus in Italia, ad oggi è arrivato a 2502 il totale delle persone positive.

Dal quel numero va poi sottratto quello dei guariti, 160 (11 in più rispetto a ieri) e quello dei deceduti che è arrivato a 79, 27 in più rispetto a lunedì.

Delle persone positive, 1.000 sono in isolamento domiciliare, 1034 ricoverate con sintomi e 229 quelle in terapia intensiva.

L'88% dei casi è concentrato nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna con 25.856 tamponi eseguiti, dei quali oltre 21mila in quelle tre regioni regioni. Anche in Basilicata, in provincia di Potenza, si è registrato un primo caso di contagio, anche se il paziente è in isolamento nella propria abitazione e non presenta alcun sintomo che ne consigli l'ospedalizzazione. Unica regione dove la Covid-19 non si è manifestata è la Val d'Aosta.

Questi i contagi per regione:

1.326 in Lombardia

398 in Emilia Romagna

297 in Veneto

56 in Piemonte

59 nelle Marche

30 in Campania

19 in Liguria

18 in Toscana

11 nel Lazio

13 in Friuli Venezia Giulia

5 in Sicilia

6 in Puglia

6 in Abruzzo

4 in Trentino

3 in Molise

8 in Umbria

1 in provincia di Bolzano

1 in Calabria

1 in Sardegna

1 in Basilicata



Intanto, il ministro degli Esteri Di Maio se la prende con i Paesi che hanno adottato di il blocco dei voli da e per l'Italia, definendoli inaccettabili, perché "incidono sulle merci e il comparto turistico", dimenticandosi però che quanto accade è diretta conseguenza dell'allarmismo generato dal governo di cui fa parte (e dai presidenti delle regioni Veneto e Lombardia) nei primi giorni in cui sono stati scoperti i focolai epidemici nel lodigiano e nel padovano.

Inoltre, Di Maio ha protestato, attivando l'ambasciata di Parigi, per la promo di un programma diffuso dalla tv francese Canal+...