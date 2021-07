Il "nostro eroe", il protagonista della storia “L’Ombra di Totò” della giornalista e scrittrice Emilia Costantini, portata in scena per la regia di Stefano Reali, è un personaggio praticamente sconosciuto ai più: Dino Valdi (al secolo Osvaldo Natale). Chi era costui? È stato la controfigura del grande Totò, per molti anni a fianco del grande attore.

Valdi fu l’ombra del grande maestro, lo seguì, lo sostenne psicologicamente, soprattutto da quando Totò divenne completamente cieco e lo sostituì negli ultimi trenta film che, senza di lui, non avrebbe potuto realizzare.

Nel corso del funerale della immortale maschera comica napoletana presso la Basilica di Santa Maria del Carmine Maggiore a Napoli, il 17 aprile 1967, entra in scena il sosia con il quale tutti poterono per un attimo interagire e non sembrava esserci la possibilità di un’allucinazione. L’ombra del Maestro divenne una proiezione mentale della folla che seguiva il feretro.

Fu proprio in quell’occasione che Valdi fu avvicinato da una giornalista del quotidiano “Il Mattino” la quale, incuriosita dalle urla e dagli svenimenti provocati dalla sua presenza che lo faceva diventare, agli occhi degli inconsapevoli astanti, un Totò redivivo, gli chiese di rilasciargli un’intervista, proprio per raccontare, a modo suo, la vita del Principe della risata.

Lo spettacolo teatrale, prodotto da Nicola Canonico per GOOD MOOD, si basa appunto su un’intervista immaginaria, che intende tracciare una biografia non autorizzata. La vita di Totò viene raccontata in maniera assolutamente inedita da colui che ne ha rappresentato l’ombra. L’umile Dino diventa, almeno una volta nella sua vita, improvvisamente e inconsapevolmente protagonista assoluto di una storia che non è la sua. Attraverso i suoi ricordi, riemergono i fatti e i personaggi del percorso artistico e familiare, pubblico e privato, del celebre attore.

Lo spettacolo teatrale è andato in scena in anteprima Nazionale il 10 e l’11 Luglio al Napoli Teatro festival.