“Respirare” è il singolo scritto grazie alla collaborazione tra l’eclettica cantante Giulia Provvidenti e il poliedrico chitarrista Mauro Tesolin, sui principali stores digitali e dal 19 gennaio nelle radio in promozione nazionale. Il brano, vestito da una produzione artistica di altissimo livello, porta la firma di Andrea Rigonat (produttore tra gli altri di Elisa, Ultimo, Maneskin…) e possiede un arrangiamento che rispecchia il tema del brano: un crescendo continuo ad indicare la “rinascita” e la voglia di respirare. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto, grazie al connubio intenso e dinamico tra le chitarre di Mauro ed una interpretazione intima e sentita di Giulia che impreziosisce ulteriormente il tutto. “Respirare” è una dedica ad un amico mentre stava lottando contro il Covid per tornare a vivere. È un inno alla vita, la storia di un uomo che si risveglia dal coma e riprende a respirare, accorgendosi di come sia la cosa più bella al mondo, se pur spesso scontata.

Storia degli artisti



Giulia Provvidenti

Giovane cantautrice di 24 anni, all'età di 6 anni inizia a frequentare la scuola di musica Roland (attuale GoMusic) suonando musica classica al pianoforte con il M° Giorgio Magnarin. A 10 anni abbina al pianoforte anche il canto, ampliando il repertorio anche con la musica moderna. Ha cominciato ad esibirsi da solista nei pianobar proponendo cover. Nel 2016 è uscito il suo primo singolo “Dimmi chi sei”, con il videoclip ufficiale girato a Gorizia entrato nei top 30 brani più trasmessi di Radio Margherita, l'anno seguente esce “Fermare il mondo” con il testo del brano scritto da lei stessa.



Mauro Tesolin

Nasce come chitarrista classico, ha collaborato con il cantautore Gino Pipia ed è autore delle musiche di diverse sue canzoni tra cui “Gorizia in Scartozo”. Successivamente ha fatto parte di diversi gruppi musicali (Menestrelli, Cobra, Pink Passion…) e attualmente collabora con i Trovieri. Con un’esperienza di oltre quarant’anni, ha suonato con artisti quali Ron, Cico dei Nomadi, nonché fatto da gruppo spalla a Vecchioni, Bobby Solo, Amanda Lear e una giovanissima Laura Pausini.

