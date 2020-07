Si è recentemente svolta, presso l’Hotel Nazionale di Piazza Montecitorio a Roma, la conferenza in cui il Segretario di Stato al Turismo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati ha presentato presenta la nuova campagna di promozione turistica della Repubblica.

San Marino in questi anni ha avuto un incessante afflusso turistico: specialmente nei giorni piovosi metà di Rimini si trovava ad aggirarsi nei vicoli di San Marino alla ricerca del souvenir ideale delle proprie vacanze (spesso una gondola!).

Poi è arrivato il Covid 19 ed anche San marino ha dovuto fare i conti con la pandemia, risultando uno dei luoghi più colpiti.Tuttavia, grazie all’ottima organizzazione sanitaria, in poco tempo la Repubblica ha saputo fronteggiare l’evento, sicché oggi San Marino è divenuta assolutamente Covid-free: 0 morti, 0 ricoverati, 0 contagi!

Può dunque ripartire in assoluta sicurezza una nuova offerta turistica, quella appunto illustrata dall’On. Pedini, che, abbandonando il taglio consumistico, propone una scoperta dell’unicità di un territorio incontaminato, ricco delle più stimolanti offerte.

E’ quindi intervenuta Nicoletta Corbelli, Direttrice dell’Ufficio del Turismo, che ha spiegato nei particolari lo spirito della nuova campagna pubblicitaria:”Lontana dai luoghi comuni, vicina a te”, che “vuole portare il visitatore ad entrare nell’unicità di San Marino, rendendo il territorio protagonista di una serie di esperienze outdoor fruibili, con servizi che si potranno prenotare e acquistare online. L’obiettivo è far conoscere tutto ciò che San Marino ha da offrire in ambito green, in modo da ampliare il pubblico di riferimento e indurre il visitatore ad incrementare il tempo di permanenza nella Repubblica”; per questo sono stati progettati delle roposte specifiche (percorsi pedonali, in bici ecc.), reperibili nel sito: http://www.visitsanmarino.com/”.

Ma non basta, accanto a questo è stato presentato un ricco programma di eventi, tra cui ricordiamo: “ACE JAZZ FESTIVAL SAN MARINO”, per un totale di 10 serate dal 18 luglio al 22 agosto, fra cui 4 main concerts di celebri artisti, fra i quali Raphael Gualazzi;“COPERTINA”:16 serate nei giardini segreti del Centro Storico dedicate a teatro, musica, cinema e al cibo di qualità nella formula pic-nic, dal 19 luglio al 27 agosto; VISIONNAIRE PERFORMING ARTS FESTIVAL e SAN MARINO GOODBYE FOLK FESTIVAL, durante la seconda e terza settimana d’agosto.

Sul finire del mese, la 7a edizione di “SAN MARINO COMICS”, Festival del Fumetto e della cultura POP, realtà affermata a livello internazionale. A settembre si privilegia allo sport iniziando con SMIAF EXTREME, rassegna dedicata agli appassionati di sport estremi, con la scenografica traversata funambolica tra due delle tre torri medievali, icona del paese nel mondo.

Sempre sui temi del green e della natura approderà sul Titano il Giro E, gara di e-bike sulle strade del Giro d’Italia. Infine il grande spettacolo motoristico, con tre eventi dal respiro internazionale in rapida successione, da settembre a ottobre: MOTOGP DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI, RALLY LEGEND, MILLE MIGLIA.

Sul finire dell’anno e con l’avvicinarsi delle festività natalizie, non mancherà lo spettacolo da sogno de IL NATALE DELLE MERAVIGLIE, con i tradizionali mercatini e gli scenari unici pensati per stupire grandi e piccini grazie a un’autentica magia di luce e ad un’atmosfera natalizia senza tempo.

Accanto a questi eventi speciali, rimane fondamentale l’attrazione del Centro Storico di San Marino, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, con la sua ampia offerta culturale, enogastronomica e dedicata agli amanti dello shopping che la Repubblica di San Marino propone 365 giorni all’anno.



Gianluigi Pagano